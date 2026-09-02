Strade e marciapiedi, sette milioni di euro per il piano delle manutenzioni a Pisa

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PISA- Prosegue il piano delle manutenzioni avviato dall’Amministrazione comunale, con interventi per il rifacimento di strade e marciapiedi nel centro, nei quartieri e sul litorale. Il programma comprende lavori già conclusi, cantieri in corso e ulteriori opere previste nei prossimi mesi.

Una parte delle lavorazioni è stata concentrata durante l’estate, approfittando della riduzione dei flussi di traffico e con l’obiettivo di completare il maggior numero possibile di interventi prima della riapertura delle scuole. Per le strade maggiormente trafficate sono stati inoltre programmati, dove possibile, cantieri notturni, come quello attualmente in corso in via Marsala.

Asfalto via Marsala

«Accanto alle grandi opere e agli interventi che stanno trasformando la città – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti – abbiamo scelto di portare avanti un grande piano dedicato alle manutenzioni, con circa sette milioni di euro stanziati tra il 2025 e il 2026 per intervenire su strade e marciapiedi. Una parte della programmazione nasce anche dagli incontri che, nei mesi scorsi, abbiamo svolto come Giunta nei quartieri, raccogliendo direttamente indicazioni e segnalazioni».

«Ringrazio i cittadini che hanno partecipato e contribuito a individuare le situazioni sulle quali intervenire. Abbiamo già realizzato numerosi lavori, altri sono in corso e altri ancora partiranno nei prossimi mesi. Sulle arterie maggiormente trafficate, come sta avvenendo in via Marsala, abbiamo programmato lavorazioni notturne per ridurre i disagi alla circolazione. Il piano interessa il centro, i quartieri e il litorale e proseguirà anche nel 2027 con nuove risorse».

Un ulteriore ambito di intervento riguarda la sicurezza degli attraversamenti pedonali. «In città sono aumentati gli attraversamenti dotati di illuminazione dedicata, ai quali si aggiungono quelli rialzati realizzati in diversi punti di Pisa – prosegue Conti –. Sono opere che consentono di aumentare la visibilità dei pedoni e ridurre la velocità dei veicoli. Continueremo a investire anche su questo fronte».

I lavori realizzati e in corso

Tra gli interventi già eseguiti o attualmente in corso figurano la realizzazione del parcheggio tra via Andrea Pisano e via Caduti del Lavoro, i lavori ai marciapiedi di via Livornese e la rotatoria tra Porta a Mare e via 2 Settembre, che comprende anche alcune modifiche alle aree circostanti per riorganizzare la circolazione.

In questi giorni sono in corso le asfaltature notturne in via Marsala, prosecuzione di via Fiorentina e importante collegamento con la Tosco Romagnola verso il territorio di Cascina. La scelta di lavorare di notte è stata adottata per limitare le ripercussioni sul traffico.

Sul litorale il piano comprende via Felci e via Ciurini, con interventi anche sui marciapiedi, oltre a via Daiberto, via Crosio e piazza Viviani. Nel resto della città sono interessate via Luschi, via Gioberti, via del Borghetto, via Corridoni, via Bonanno, via Primalbello e via Nuova Oratoio.

Il quadro comprende inoltre via Putignano, nel tratto tra la chiesa e l’Immaginetta, e interventi in via Livornese, via Caligi e via Aurelia.

Le prossime asfaltature

Nei prossimi mesi è previsto l’intervento sul lungarno Gambacorti, insieme a un nuovo gruppo di asfaltature nella zona di Riglione e Oratoio.

I lavori interesseranno via Oratoio, nei tratti da via Caprera a via Traversa Oratoio e da via Marsala a via Alberello; via Calatafimi, tra via Marsala e via Oratoio; via Maggiore Oratoio, dal sottopasso a piazzetta Garibaldi; e via Castelfidardo.

Ulteriori asfaltature sono programmate in via Fossa Ducaria, via Galletti, via Novecchio, via Martin Lutero e via Galdi. La calendarizzazione dei cantieri terrà conto delle caratteristiche delle strade e delle esigenze della circolazione.

Gli interventi sui marciapiedi

Prosegue parallelamente la programmazione dedicata ai percorsi pedonali. I prossimi lavori riguarderanno via Michelangelo fino a via Sanzio, via Tesio, un tratto di viale Bonaini, via Queirolo, via Turati, l’area del cimitero di via 46ª Aerobrigata, via Garibaldi nella zona dell’Ipsar Matteotti e via Carducci.

In via Livornese sono previsti interventi nel tratto compreso tra la ciclopista del Trammino e via Pantelleria, sul lato sinistro in direzione mare, a La Vettola e tra via Castagnolo e via del Mare, a San Piero a Grado. Il programma comprende anche il rifacimento del lastricato di via Foglia.

Il piano proseguirà nei prossimi mesi con l’apertura dei cantieri già programmati e la definizione degli interventi successivi. Nuove risorse saranno destinate nel 2027 alla manutenzione di strade e marciapiedi e alla sicurezza degli attraversamenti pedonali.

Last modified: Settembre 2, 2026