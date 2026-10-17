Stefano Moreo: “Una vittoria importantissima. Ho rivisto il vero Tramoni un giocatore pazzesco”

Written by Redazione• 10:20 pm• Pisa SC

PISA – Senza dubbio il migliore Stefano Moreo, che ha realizzato il gol del 2-1 e ad inizio gara ha servito l’assist dell’1-0 a Matteo Tramoni, incanalando la partita nei giusti binari. Nella ripresa oltre al gol che ha portato nuovamente in vantaggio la squadra di Bianco, tanta corsa a tuttocampo, anche rientrando spesso in difesa. Nel dopo gara il numero 32 nerazzurro ha commentato il successo ottenuto contro la Cremonese.

di Antonio Tognoli

“Una vittoria importantissima, che dà seguito al successo ottenuto una settimana fa. Abbiamo dimostrato di essere squadra, di soffrire e nel momento giusto tornare avanti ottenendo tre punti davanti ai nostri tifosi“.

“Finalmente ho rivisto il vero Tramoni, un giocatore pazzesco, che abbiamo ritrovato. Siamo fortunati ad averlo“

“Sul gol menomale che la palla è rimasta lì, ci ho riprovato ed è andata bene“

Last modified: Ottobre 17, 2026