Written by Redazione• 11:10 pm• Pisa SC

PISA – Nel dopo gara dell’Arena Garibaldi Stadio Romeo Anconetani le parole dellì’attaccante nerazzurro Stefano Moreo, che commenta il pari ottenuto contro il Modena.

di Antonio Tognoli

“Gli errori nel calcio capitano, anche se potevamo sicuramente stare più concentrati, la squadra comunque ha cercato di trovare la vittoria. Creiamo tante occasioni, ma dobbiamo migliorare perché siamo una squadra forte e sono sicuro che se ci compatteremo possiamo fare molto bene”

“Anche dopo il loro pareggio abbiamo cercato di vincere, creando occasioni, ma purtroppo il gol non è arrivato”

Last modified: Novembre 25, 2026