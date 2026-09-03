Staff. Tanti auguri a Claudio Del Guerra magazziniere nerazzurro

Written by Redazione• 7:53 am• Pisa SC

PISA – Oggi è il compleanno di un magazziniere storico del Pisa Sporting. Claudio Del Guerra, il quale compie 71 anni essendo nato a Cascina il 3 settembre 1955 ed il cui lavoro dietro le quinte, in collaborazione con i colleghi Di Lorenzo, Fasano e Patti è importantissimo a supporto dei giocatori e di tutto lo staff tecnico nerazzurro.

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews, nel farsi interprete dei sentimenti di tutto l’ambiente nerazzurro, rivolge a Claudio Del Guerra i migliori auguri per il compimento degli anni e di lunga vita al servizio del nostro amato Pisa.

Claudio Del Guerra (foto tratta dal suo profilo istagram)

Last modified: Agosto 29, 2026