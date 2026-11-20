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PISA – Dal 23 novembre al 7 dicembre 2026 (salvo imprevisti ed eventi meteo particolarmente avversi, ndr) sono previsti lavori di potatura e abbattimento di alberi lungo la SRT 12 Abetone Brennero, nel tratto compreso tra via Italia e l’intersezione con via di Vittorio (già SP 30). Gli interventi sono a cura della Provincia di Pisa. Il piano di chiusura è stato definito nella Conferenza dei Servizi del 16 novembre, con Provincia, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, 118 e Autolinee Toscane.

Fasi dei lavori

Fase 1 (dal 23 novembre, circa 10/11 giorni): tratto tra via Italia e via M. L. King.

Fase 2: tratto tra via M. L. King e l’intersezione con la SRT Abetone e Brennero/SP 30.

Modalità di chiusura

La strada sarà chiusa dalle 8.30 alle 18.30, con regolare riapertura a fine giornata lavorativa.

Il trasporto pubblico locale potrà transitare sui percorsi scolastici dalle 13.30 alle 14.45.

Durante la fase 1 sarà vietato l’accesso al parco Parterre (ex Parco dei Pini) dalla SRT. Sul marciapiede a ridosso dei lavori il transito pedonale sarà vietato; i pedoni potranno usare la zona limitrofa di via Roma.

Sicurezza e soccorsi

Vigili del Fuoco e 118 hanno espresso parere favorevole al piano. Resterà sempre libero uno spazio di almeno 3 metri di semicarreggiata per il passaggio dei mezzi di emergenza. I mezzi di grandi dimensioni dei Vigili del Fuoco useranno la variante di via Leopoldo II d’Asburgo Lorena per raggiungere le strade limitrofe.

“Si tratta di un importante intervento di manutenzione del verde sul territorio di San Giuliano Terme, per il quale la Provincia di Pisa investe circa 35mila euro complessivi. Stiamo parlando di lavorazioni a tutela della pubblica incolumità, anche del limitrofo centro abitato, motivo per cui l’intervento sarà costantemente presidiato“, sottolinea il Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori.

Nello stesso importo dei lavori è compreso anche l’abbattimento di 4 alberi a Pugnano affetti da cancro colorato.

Last modified: Novembre 20, 2026