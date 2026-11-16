Written by Redazione• 3:06 pm• Peccioli, Attualità, Eventi/Spettacolo

Domande online dal 18 novembre al 18 dicembre per gli incentivi alla formazione extrascolastica 2026/2027. Possono partecipare le famiglie con ISEE fino a 40mila euro

PECCIOLI – Un aiuto alle famiglie per sostenere le passioni e i percorsi di crescita dei figli. Il Comune di Peccioli rinnova per l’anno formativo 2026/2027 gli incentivi economici destinati alle attività extrascolastiche, dallo sport alla musica, dall’arte alle lingue straniere.

Il bando è rivolto ai residenti tra 5 e 19 anni, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 40mila euro. Per calcio e basket il limite di età è fissato a 16 anni. Sarà data priorità alle famiglie con ISEE più basso.

Sono previste tre forme di sostegno, cumulabili nel rispetto dei requisiti del bando. Per la frequenza continuativa di una disciplina formativa, la Misura A copre le spese effettivamente sostenute fino a 500 euro per attività nel territorio comunale e fino a 300 euro per quelle svolte fuori Comune, nei casi ammessi. Tra le spese può rientrare anche il kit di abbigliamento ufficiale.

Per la formazione musicale presso scuole e associazioni di Peccioli, il contributo può raggiungere 800 euro. Il sostegno sale fino a 1.000 euro per i viaggi studio all’estero dedicati all’apprendimento delle lingue straniere.

L’intervento, attivo dal 2016, punta a rendere più accessibili le esperienze sportive, culturali e formative, sostenendo le famiglie e valorizzando le opportunità offerte dalle realtà del territorio.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, dalle 12 del 18 novembre alle 12 del 18 dicembre 2026, tramite la piattaforma ContrE, raggiungibile dal sito del Comune di Peccioli, con accesso mediante SPID o CNS. Le ricevute delle spese dovranno essere consegnate dal 3 al 18 giugno 2027.

Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Staff ai numeri 0587 672634 e 0587 672606, oppure scrivere a formazionegiovanile@comune.peccioli.pi.it.

Last modified: Novembre 16, 2026