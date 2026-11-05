Spiagge Toscane a rischio. Ceccardi (Lega): “Piano da 547 milioni. Giani scopra le carte sui fondi UE”

Written by Redazione• 12:23 pm• Pisa, Politica

PISA – Il mare sottrae spazio alle spiagge toscane e mette a rischio il lavoro di chi vive di turismo. Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, porta l’emergenza erosione alla Commissione europea con un’interrogazione prioritaria sui fondi per la difesa del litorale.

L’obiettivo è fare chiarezza sulle risorse destinate alla Toscana e sulle richieste di finanziamento della Regione, con particolare attenzione alla costa apuo-versiliese. Al centro della verifica c’è anche il finanziamento del Masterplan della Costa 2026, presentato dal presidente della Regione Eugenio Giani, con un fabbisogno stimato di circa 547 milioni di euro per interventi da realizzare nell’arco di 15-20 anni.

«Giani scopra le carte sui fondi europei. I cittadini toscani e il loro patrimonio naturale meritano una difesa all’altezza dell’emergenza. Un piano che guarda ai prossimi vent’anni deve indicare da subito quali opere avranno la precedenza e con quali coperture. Su ogni euro pubblico destinato alla costa pretendiamo piena trasparenza», dichiara Ceccardi.

I nodi da sciogliere, nell’interesse dei cittadini e delle imprese toscane, riguardano l’uso delle risorse e i risultati della gestione regionale: nell’atto presentato, Ceccardi chiede se la Regione abbia trasmesso il Masterplan alla Commissione o avanzato richieste di finanziamento per attuarlo, per quali importi e con quali esiti. Sollecita inoltre un bilancio dei fondi europei destinati dal 2014 a oggi al contrasto dell’erosione in Toscana e dei risultati ottenuti, insieme all’indicazione degli ulteriori strumenti finanziari attivabili.

«La Lega porterà questa battaglia fino in fondo, a Roma e a Bruxelles, perché ogni spiaggia che scompare si porta via un pezzo della nostra economia e della nostra identità, insieme al lavoro e ai sacrifici delle famiglie che la fanno vivere. Chi gestisce uno stabilimento, un albergo o un’attività sulla costa deve poter contare su una difesa del territorio che gli consenta di programmare il proprio futuro e continuare a investire», conclude l’europarlamentare della Lega.

Last modified: Novembre 5, 2026