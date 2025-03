Sperimentazione sulla raccolta dei rifiuti indifferenziati: parte il progetto nel quartiere di Pratale a Pisa

Written by admin• 3:41 pm• Attualità, Pisa

PISA – Lunedì 31 marzo prenderà il via nel quartiere di Pratale la sperimentazione del Comune di Pisa e del Gestore Retiambiente/Geofor per monitorare i rifiuti indifferenziati prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche. Questo nuovo sistema consentirà di registrare i dati di conferimento di ogni singola utenza e di attribuire un costo specifico al conferimento di rifiuti indifferenziati.

“L’introduzione della misurazione dei rifiuti indifferenziati – ha dichiarato l’assessore all’ambiente Giulia Gambini – è un passo fondamentale per l’implementazione della tariffazione puntuale, che si basa sul principio di equità: chi produce meno rifiuti indifferenziati pagherà di meno. L’obiettivo di questa tariffazione è premiare i comportamenti virtuosi dei cittadini, incentivando una maggiore differenziazione dei rifiuti. Vogliamo ridurre progressivamente la raccolta indifferenziata e valorizzare i rifiuti che possono essere riciclati, contribuendo così alla chiusura dell’economia circolare.”

Per chi non ha ancora ricevuto la tessera per l’apertura dei contenitori, il Comune di Pisa, in collaborazione con Retiambiente/Geofor, ha organizzato una giornata di distribuzione delle tessere, che si terrà sabato dalle 8:30 alle 12:30, di fronte alla Farmacia comunale in via Battelli.

La sperimentazione prevede l’uso di contenitori stradali con accesso controllato e bocca volumetrica da 40 litri, sia nelle zone con raccolta stradale che nelle aree con raccolta domiciliare. I risultati ottenuti alla fine della sperimentazione saranno utili per valutare l’incremento della raccolta differenziata, anche in termini di qualità del rifiuto indifferenziato prodotto, e per sviluppare un modello gestionale che possa essere esteso a tutto il territorio comunale, con l’obiettivo di introdurre successivamente la tariffazione puntuale.

Nel quartiere di Pratale, la raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati sarà sospesa sia per i condomini (dove è presente un bidone condominiale) che per le unità abitative singole che attualmente conferiscono il proprio mastello grigio, oltre che per le utenze non domestiche. I contenitori per la raccolta del rifiuto indifferenziato saranno posizionati vicino alle 9 campane per la raccolta del vetro, mentre i bidoni condominiali per i rifiuti indifferenziati verranno rimossi e i mastelli unifamiliari non saranno più ritirati. Inoltre, per le utenze unifamiliari, sarà sospeso il ritiro di pannolini e pannoloni, che dovranno essere conferiti nel bidone stradale. I cittadini potranno conferire i rifiuti indifferenziati in qualsiasi giorno e ora, con la raccomandazione di ridurre al minimo il numero di conferimenti. Saranno previsti controlli capillari sulla raccolta differenziata per evitare abbandoni di rifiuti indifferenziati.

