Written by Redazione• 1:42 pm• San Giuliano Terme, Attualità

Dal 25 novembre al 31 dicembre 2026 semaforo mobile tra il km 1+800 e il km 2+100, nel comune di San Giuliano Terme

MOLINA DI QUOSA – Con l’ordinanza dirigenziale n. 273 del 23 novembre 2026, la Provincia di Pisa ha istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile lungo la SP 61 “Molina di Quosa”, dal km 1+800 al km 2+100, nel comune di San Giuliano Terme.

Il provvedimento resterà in vigore dal 25 novembre al 31 dicembre 2026, con regolazione attiva h24. Il cantiere avrà una lunghezza massima di 100 metri e serve a consentire i lavori di sistemazione della scarpata di monte, eseguiti dalla ditta Del Debbio S.p.A. di Lucca.

La circolazione sarà regolata con impianto semaforico e con segnaletica di preavviso e limite di velocità a 60 km/h in prossimità del cantiere.

«Si tratta di lavorazioni importanti per il centro abitato e per la frazione, che vanno nella direzione di una maggiore sicurezza e cura del territorio. La spesa prevista per l’intervento è pari a 240.000 €. Intervento che va a completare e ripristinare i danni che furono causato dell’alluvione 2023″, dichiara il Presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori. «Siamo consapevoli che il cantiere comporterà alcuni disagi alla circolazione e ringraziamo fin d’ora cittadini e automobilisti per la pazienza e la collaborazione.»

Gli utenti della strada sono invitati a prestare la massima attenzione, rispettare la segnaletica e mettere in conto possibili rallentamenti.

Last modified: Novembre 27, 2026