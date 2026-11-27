Written by Redazione• 1:16 pm• Pisa, Attualità, Attualità, San Giuliano Terme

Un investimento da 130mila euro più IVA a cura della Provincia di Pisa per una strada più sicura

PISA – Da lunedì 30 novembre a venerdì 4 dicembre la Provincia di Pisa avvia i lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale lungo la SP 09 “San Jacopo”, dal km 2+800 al km 4+200, nel territorio dei comuni di San Giuliano Terme e Pisa.

Per consentire gli interventi sarà istituito, nello specifico, un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile, su cantieri temporanei di lunghezza massima pari a 200 metri. La limitazione sarà in vigore dalle ore 7 alle ore 18; al termine dell’orario di lavoro e durante la notte sarà ripristinata la regolare circolazione a doppio senso.

Limiti di velocità

In prossimità dei cantieri saranno applicati limiti ridotti:

dal km 2+800 al km 2+850, dove vige il limite di 50 km/h, è previsto un abbattimento a 30 km/h;

dal km 2+850 al km 4+200, dove vige il limite di 70 km/h, è previsto un doppio abbattimento, prima a 50 km/h e poi a 30 km/h.

Qualora, per situazioni straordinarie e imprevedibili, un tratto fresato non potesse essere riaperto in sicurezza a fine giornata, il senso unico alternato potrà essere mantenuto anche durante la notte. L’ordinanza perderà efficacia in caso di conclusione anticipata dei lavori.

“Questo intervento va nella direzione di garantire una viabilità sempre più sicura per chi ogni giorno percorre la SP 09 ‘San Jacopo'”, afferma il Presidente Massimiliano Angori . “Per la manutenzione straordinaria del manto stradale la Provincia investe complessivamente 130mila euro più IVA: risorse destinate a migliorare le condizioni della strada e la sicurezza degli utenti. La situazione dell’intera via San Jacopo è oggetto di costante attenzione da parte della Provincia di Pisa, per ogni aspetto legato alla sicurezza. Siamo consapevoli dei disagi temporanei che i lavori potranno comportare e ringraziamo fin d’ora i cittadini per la pazienza e la collaborazione.“

La Provincia di Pisa invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione, e a rispettare la segnaletica e i limiti temporanei.

Last modified: Novembre 27, 2026