Sostegno ai negozi di vicinato e contrasto alla desertificazione: ConfCom Pisa a Bruxelles per il protocollo di intesa su moda e abbigliamento

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Un’alleanza europea per difendere e valorizzare il commercio di prossimità, contrastare la desertificazione commerciale e rafforzare il ruolo dei negozi nella vita economica e sociale delle città. È questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa siglato a Bruxelles tra Federazione Moda Italia Confcom Confcommercio e Fédération Nationale de l’Habillement (FNH), l’organizzazione rappresentativa del commercio francese nel settore della moda e dell’abbigliamento.

La firma è avvenuta presso la sede della Delegazione dell’Unione Europea di Confcom a Bruxelles, alla presenza di Lorenzo Nuti, presidente FederModa ConfCom Pisa, memro di Giunta FederModa Italia e presidente Giovani Imprenditori FederModa Italia, insieme al segretario generale di Federazione Moda Italia Massimo Torti che ha siglato il protocollo con il presidente della Fédération Nationale de l’Habillement Pierre Talamon.

“Siamo orgogliosi di aver gettato le basi per un percorso che punta a costruire una collaborazione stabile anche a livello europeo” le parole di Nuti. “Il Protocollo nasce dalla consapevolezza che il settore moda non rappresenta soltanto un settore economico e occupazionale di grande rilevanza, ma costituisce anche un presidio fondamentale per la vitalità dei centri storici e per le nostre comunità”.

Tra gli obiettivi principali dell’accordo “il contrasto alla desertificazione commerciale, il sostegno alla rigenerazione urbana, la valorizzazione delle imprese e la promozione di città più vivibili, inclusive e sicure. In questo contesto il progetto Cities di Confcommercio, dedicato alla valorizzazione delle città e del commercio di prossimità costituisce un importante riferimento per sviluppare iniziative comuni, scambiare esperienze e buone pratiche tra Italia e Francia e sensibilizzare le istituzioni sul ruolo strategico delle attività commerciali”.

“Non c’è tempo da perdere” – prosegue Nuti – “ il comparto della moda e del dettaglio specializzato vive una crisi particolarmente acuta e insidiosa, la sola provincia di Pisa negli ultimi anni dal 2019 al 2025 ha perso il 19% dei negozi di abbigliamento e il 22% dei negozi di calzature, rispettivamente il – 4% e il – 5% se guardiamo solo all’ultimo anno. Per fermare questa emorragia di chiusure serve portare avanti con determinazione proposte concrete che garantiscano maggiore sostenibilità alle imprese, affiancate da misure fiscali ad hoc per favorire la riapertura dei locali sfitti e consentire condizioni di ingresso e permanenza realmente sostenibili per le attività, a partire dall’introduzione di una cedolare secca sui locali commerciali, condizionata e vincolata alla riduzione del canone di affitto da parte della proprietà”.

L’intesa prevede inoltre un confronto strutturato sulle politiche europee e nazionali che interessano il futuro del commercio di moda. “Questo accordo rappresenta un passaggio importante perché riconosce finalmente, con una visione europea, il valore del commercio di prossimità non soltanto come attività economica, ma come elemento essenziale per la vita delle nostre città” afferma il direttore generale di ConfCom Pisa Federico Pieragnoli. “Difendere i negozi significa difendere i centri storici, i quartieri, le relazioni tra le persone e un modello di comunità in cui le attività commerciali sono parte integrante del tessuto sociale. La desertificazione commerciale non comporta soltanto la chiusura di un’impresa, ma determina anche la perdita di servizi, occasioni di incontro e punti di riferimento per i cittadini”.

Last modified: Novembre 5, 2026