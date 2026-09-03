“Sorriso in moto”: a Tirrenia la nona edizione della mototerapia inclusiva

Written by Redazione• 12:24 pm• Tirrenia, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

TIRRENIA – Sabato 5 settembre, allo stabilimento Cosmopolitan Beach di Tirrenia, torna “Sorriso in moto”, iniziativa di mototerapia inclusiva dedicata alle persone con disabilità e ideata dal pilota pisano Francesco Grillandini.

L’appuntamento, giunto alla nona edizione e realizzato in collaborazione con il Comune di Pisa, si svolgerà dalle ore 10 alle 12.30 e proporrà attività in moto d’acqua e momenti di intrattenimento. La partecipazione è gratuita.

«Un’iniziativa che si rinnova per il nono anno e che sosteniamo con piacere per la sua capacità di promuovere l’inclusione e la partecipazione attraverso un’esperienza di sport e divertimento – dichiara l’assessora allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa –. Le recenti linee guida nazionali sulla mototerapia, elaborate dal tavolo tecnico istituito presso il Ministero per le Disabilità, rappresentano un importante riconoscimento del valore di queste attività».

«La legge nazionale riconosce infatti la mototerapia come terapia complementare, anche con l’obiettivo di contribuire al benessere psicofisico e all’inclusione delle persone con disabilità».

«Ringrazio il pilota Francesco Grillandini per la passione e la costanza con cui porta avanti questo appuntamento e per aver saputo trasformarlo, negli anni, in un momento di incontro per tante famiglie. Un ringraziamento va anche a tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione della giornata e allo stabilimento Cosmopolitan Beach per l’ospitalità», conclude Scarpa.

Last modified: Settembre 3, 2026