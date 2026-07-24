SMSBiblio. La biblioteca comunale fiore all’occhiello per la cultura pisana. L’impegno dell’amministrazione per numeri in crescita e nuovi servizi.

Written by Redazione• 5:58 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Politica

PISA – Sopralluogo della terza commissione consiliare permanente, presidente Edoardo Cerri, alla SMSBiblio, la biblioteca comunale di Pisa. L’argomento era stato proposto da Anna Buoncristiani, consigliere comunale di FdI. Presenti l’assessore Filippo Bedini e i funzionari Angela Parini e Fabrizio Mangione. Senza la loro passione non avremmo i risultati odierni: la biblioteca comunale si conferma un punto di riferimento sempre più centrale per la cultura pisana.

I dati del report 2025 e del primo semestre 2026 evidenziano una crescita costante degli utenti e dei servizi, frutto del lavoro dell’amministrazione comunale di centrodestra che ha investito nel potenziamento della biblioteca e nella promozione della lettura. A parlare sono i numeri. Nel 2025 gli accessi hanno superato quota 140 mila, gli utenti iscritti sono saliti a oltre 20 mila, mentre i prestiti del patrimonio librario hanno superato i 49.000 volumi, con un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente. Ancora più significativo il dato degli utenti attivi, aumentati del 9%, e quello dei prestiti complessivi effettuati dal banco, il più alto dell’intera Rete Bibliolandia.

L’attività della biblioteca non si limita al solo prestito dei libri. Nel 2025 sono stati organizzati 97 eventi culturali fra presentazioni e mostre, sono state accolte 89 classi scolastiche ed è stato arricchito il patrimonio con oltre 3.100 nuovi volumi. Grande attenzione è stata riservata anche all’inclusione, grazie a una sezione dedicata con libri in Braille, audiolibri, testi ad alta leggibilità e strumenti tecnologici per garantire il diritto alla lettura a tutti.

La biblioteca si è anche aggiudicata un contributo di 19.660 euronell’ambito del bando nazionale “Lettura per tutti 2025″, promosso dalCentro per il Libro e la Lettura(Cepell) delMinistero della Cultura e dedicato alle biblioteche che si attivano per le persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali: ci sono fondi, quindi, per importanti iniziative, a breve, a vantaggio di tanti nostri cittadini.

Ma non finisce qui: i bambini e i ragazzi sono il nostro futuro: a ogni nuovo nato viene regalato un libro, per promuovere la lettura, con le famiglie, fin dalla tenera età. Ogni mese vengono dedicati un incontro ai piccoli lettori e uno ai neogenitori. Periodicamente vengono organizzate letture in lingua inglese per i bimbi da 0 a 6 anni. E per i più grandi ci sono incontri con gli autori nelle classi scolastiche.

Tra le ultime novità, SMSBiblioMare, il punto prestito, particolarmente apprezzato, aperto a Marina di Pisa in Via Camillo Guidi 2/A, nato per avvicinare i servizi bibliotecari ai residenti del litorale o a chi è in vacanza.

I risultati, quindi, testimoniano la volontà dell’amministrazione comunale pisana di rendere la cultura sempre più accessibile, moderna e vicina ai cittadini, valorizzando la SMSBiblio come luogo di studio, incontro, inclusione e crescita per tutta la comunità. Del resto, l’apertura in orario 9-19 dal lunedì al sabato e 9-13 la domenica, fa capire l’importanza che viene data a questo luogo per la cultura dei cittadini pisani e non solo.

Last modified: Luglio 24, 2026