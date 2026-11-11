Sicurezza, PER VOI presenta gli esiti della consultazione di quasi 200 cascinesi e rilancia sul tema: “Commissione permanente e Consiglio comunale aperto sostenuto da una raccolta firme.”

Written by Redazione• 3:13 pm• Cascina, Politica

CASCINA – Sono stati presentati nella mattinata da PER VOI a Cascina i risultati della consultazione online sulla sicurezza promossa dalla lista civica: 194 risposte raccolte in meno di un mese, tra il 25 settembre e il 22 ottobre, di cui ben 75 risposte aperte e argomentate di cittadini. Il sondaggio prosegue ed è possibile partecipare.

“Non è un sondaggio demoscopico e non pretende di sostituire i dati ufficiali sulla criminalità – sottolinea Bice Del Giudice – ma è uno strumento di ascolto e di misurazione della soddisfazione dei cittadini che restituisce segnali troppo chiari per essere ignorati. Anche perché parliamo di utenti distinti, identificati come tali tramite e-mail dai sistemi di Google”.

Il 62,7% dei partecipanti valuta il proprio livello di sicurezza appena 1 o 2 su 5; il 76,2% ritiene che la situazione sia peggiorata rispetto a quattro anni fa. L’80,1% dichiara di aver modificato spesso o qualche volta le proprie abitudini perché non si sentiva abbastanza sicuro e ben 84 persone, quindi poco meno del 50%, affermano che loro o un familiare hanno subito direttamente nell’ultimo anno uno dei fenomeni indicati.

Tra i luoghi più citati emergono il centro di Cascina, stazione e fermate del trasporto pubblico e strade poco illuminate. A generare maggiore insicurezza sono furti nelle abitazioni, spaccio o consumo di sostanze, comportamenti molesti o aggressivi, minacce e degrado degli spazi pubblici.

Le richieste sono altrettanto concrete: 89 indicazioni per una maggiore presenza delle forze dell’ordine, 63 per una maggiore collaborazione tra cittadini, Comune e forze dell’ordine, seguite da recupero degli spazi degradati, videosorveglianza, Polizia Locale, illuminazione, manutenzione e prevenzione sociale.

“È esattamente l’approccio integrato che abbiamo cercato di portare in Consiglio, emendando una mozione originariamente troppo ideologica della destra e rendendola pragmatica e di buon senso. Quegli emendamenti sono stati tutti accolti dai proponenti, ma PD, AVS e Movimento 5 Stelle hanno votato comunque contro, pur proponendo le stesse cose da Pisa a Montevarchi, fino a Bologna e Salerno. Oggi questi dati confermano che sicurezza, decoro, prevenzione e presenza sul territorio sono problemi reali per molti cittadini”.

PER VOI annuncia quindi che, già oggi, chiederà una Commissione consiliare ad hoc per analizzare i risultati, confrontarli con i dati ufficiali e discutere risposte concrete.

E da lunedì, presso il negozio Buffetti di Viale Comasco Comaschi, saranno raccolte firme a sostegno della richiesta di convocazione di un Consiglio comunale sul tema, aperto alla cittadinanza.

Dai cittadini presenti alla conferenza stampa, di cui vari anziani e commercianti, testimonianze anche oggi di vandalismi, aggressioni e furti, soprattutto da parte di un gruppetto organizzato, con episodi di spaccio, risse davanti ai negozi e nei bar, intimidazioni.

“Anche le testimonianze sentite stamattina dimostrano che bisogna intervenire concretamente, uscire dai palazzi e stare per strada a rendersi conto. Le proposte che abbiamo avanzato, a partire da un tavolo stabile con il Comune, la Questura, la Prefettura e la Polizia Municipale, sono sensatissime e non vanno respinte solo per pregiudizio politico. Noi non siamo per una città militarizzata, ma per una città in cui si possa vivere liberi e sereni. La sicurezza non appartiene alla destra né alla sinistra, appartiene ai cittadini. Noi sediamo orgogliosamente in maggioranza, ci hanno eletti lì i cittadini, ma riteniamo incomprensibile questo atteggiamento delle forze di centrosinistra e della giunta.

Su questo tema continueremo a chiedere ascolto, pragmatismo e soluzioni e ad esercitare libertà di giudizio e valutazione critica. Sempre e solo nell’interesse di Cascina e dei cascinesi”.

Last modified: Novembre 11, 2026