Sicurezza a Cascina, bocciata la mozione di Rollo: «La maggioranza è lontana dai cittadini»

Written by Redazione• 2:11 pm• Cascina, Politica

Il capogruppo di Valori e Impegno Civico – LeD critica il voto contrario di PD, M5S e AVS: «Avevamo accolto gli emendamenti per costruire una proposta condivisa».

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del gruppo consiliare Valori e Impegno Civico – Libertà è Democrazia, relativo alla bocciatura della mozione sulla sicurezza urbana e sul contrasto al degrado, discussa nel Consiglio comunale del 4 novembre.

«Cittadini e commercianti chiedono risposte concrete, ma la maggioranza continua a raccontare una Cascina che non esiste». Dario Rollo, capogruppo di Valori e Impegno Civico – Libertà è Democrazia, interviene dopo la bocciatura della mozione sulla sicurezza urbana discussa nel Consiglio comunale del 4 novembre.

Il documento proponeva un piano straordinario per la sicurezza, il potenziamento della videosorveglianza, maggiori controlli della Polizia locale, il miglioramento dell’illuminazione e il coinvolgimento delle forze dell’ordine. Tra le richieste anche un tavolo permanente con commercianti e residenti, con particolare attenzione alle criticità del centro storico.

Rollo riferisce di aver accolto integralmente gli emendamenti presentati da Per Voi e Lega, pur non condividendone pienamente alcune formulazioni. «Lo abbiamo fatto per senso di responsabilità e per favorire una proposta condivisa, mettendo al primo posto l’interesse della città», afferma.

Secondo la ricostruzione del capogruppo, PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno votato contro sostenendo che l’amministrazione stia già lavorando nella direzione indicata. Tra gli interventi richiamati durante il confronto, il parco giochi di viale Comaschi, i lavori programmati sull’illuminazione pubblica e altre iniziative comunali.

Una risposta che Rollo giudica insufficiente. Il consigliere segnala, nell’area del parco, la presenza da mesi di persone senza fissa dimora e contesta che la realizzazione dello spazio giochi possa essere considerata risolutiva delle criticità della zona.

«Un parco giochi, qualche intervento programmato e alcune iniziative non possono sostituire un’efficace politica di sicurezza e presidio del territorio», sostiene. «Chi vive e lavora nel centro storico chiede sicurezza, controlli, decoro e attenzione».

Rollo critica infine il mancato accordo su un testo aperto ai contributi degli altri gruppi: «Noi abbiamo dimostrato disponibilità al dialogo, la maggioranza ha scelto la contrapposizione politica. Ma la sicurezza e la vivibilità della città non hanno colore politico».

Last modified: Novembre 6, 2026