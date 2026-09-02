Si chiude la sessione di calciomercato. Nove volti nuovi per mister Bianco

Written by Redazione• 7:19 am• Pisa SC

PISA –

PISA – Si è ufficialmente conclusa la sessione di calciomercato in casa Pisa. L’ultima operazione risulta la cessione alla Carrarese a titolo temporaneo di Nicolas Bonfanti.

Per il resto sono arrivati il portiere Alessandro Confente dalla Juve Stabia assieme al suo compagno di squadra Omar Correia. In difesa c’è stato l’innesto di Simone Zanon dalla Carrarese, A centrocampo sempre dalla Juve Stabia è arrivato Giuseppe Leone, che ha già realizzato contro il Catanzaro il suo primo gol in nerazzurro. In attacco dal Monza è arrivato Andrea Petagna nell’operazione che ha portato Idrissa Tourè al Monza. Ultimo colpo è stato Filippo Pittarello attaccante arrivato dal Catanzaro. A dare un pò di gioventù al reparto offensivo sono arrivato Ichem Ferrah dal Lille e Emanuele Rao dal Napoli. Sono tornati in nerazzurro dopo le positive esperienze con la Vis Pesaro il difensore Primasso e il centrocampista Esteves.

ACQUISTI: Marras (a. dal Mantova), Leone (c, Juve Stabia), Rao (a, Napoli), Zanon (d, Carrarese), Ferrah (a, Cambuur), Lusuardi (d, Reggiana fp), Esteves (c, Bari fp), Buffon (a, Pontedera fp), Mbambi (d, Pontedera fp), Maucci (a, Ospitaletto fp), Loria (p, Spezia fp), Primasso (d, Vis Pesaro fp), Frosali (c, Pro Patria fp), Confente (p, Juve Stabia), Correia (c, Juve Stabia), Petagna (a, Monza), Pittarello (a, Catanzaro)

CESSIONI: Marin (c, Al Nasr), Akinsanmiro (c, Inter), Tourè (d, Monza), Iling-Junior (a, Aston Villa), Durosinmi (a, Genk), Stengs (a, Az Alkmaar), Lorran (a, Flamengo), Stojilkovic (a, Rapid Bucarest), Aebischer (c, Union Berlino), Semper (p, Al Fateh), Meister (a, Derby County) Albiol (d), Cuadrado (a), Nicolas (p, fine contratto), Bonfanti N. (a, Carrarese)

Last modified: Settembre 2, 2026