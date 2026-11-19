Written by Redazione• 2:13 pm• Cascina, Cultura, Eventi/Spettacolo

Sabato 21 novembre alla Città del Teatro il nuovo spettacolo di stand-up comedy di Andrea Di Raimo, tra relazioni, aspettative e incertezze sul futuro

CASCINA – «Delizioso in piccole dosi. Insopportabile tutto insieme». Parte da questa premessa “Wasabi”, il nuovo spettacolo di Shamzy, alter ego di Andrea Di Raimo, in scena sabato 21 novembre alla Città del Teatro di Cascina.

Attraverso l’ironia e il linguaggio della stand-up comedy, Shamzy racconta cosa significa essere giovani e provare a diventare adulti in un mondo veloce, confuso e sovraccarico di stimoli.

Al centro dello spettacolo ci sono le relazioni difficili da definire, l’incertezza del futuro e la ricerca di successo, conferme e stabilità. Desideri e aspettative si scontrano con una realtà in continuo cambiamento, dando voce alle inquietudini di una generazione ambiziosa e sovrastimolata.

Il wasabi diventa la metafora di ciò che brucia, infastidisce o fa male, ma che si continua comunque a mandare giù. Con uno sguardo diretto e ironico, il comico trasforma queste esperienze in occasioni di risata e riconoscimento per il pubblico.

I biglietti costano 26 o 28 euro e sono disponibili in prevendita su TicketOne e presso la biglietteria del teatro.

Last modified: Novembre 19, 2026