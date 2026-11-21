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PISA – In occasione della SERR (Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti), Retiambiente SpA (gestore del ciclo integrato dei rifiuti per le province di Livorno, Lucca, Pisa e Massa-Carrara) presenta una nuova campagna di comunicazione civica dal titolo “Certe cose restano”, volta a sensibilizzare le istituzioni, le imprese e i cittadini sulla gestione sostenibile delle risorse.

La SERR diventa così un ulteriore momento di riflessione sull’impatto dei modelli di consumo, richiamando l’attenzione sul primo e più importante gradino dell’economia circolare: la prevenzione e la riduzione dei rifiuti alla fonte, prima ancora del riciclo.

Al centro dell’iniziativa ideata da Retiambiente vi è un gesto tanto semplice quanto rivoluzionario nella vita di tutti i giorni: la riparazione. La campagna prende, infatti, spunto dall’immagine immediata e familiare di una bicicletta e del guasto meccanico che può interessarla. Attraverso un video capace di sfiorare le componenti emotive del ricordo d’infanzia, la comunicazione induce a pensare a tutti gli oggetti della quotidianità – dai piccoli elettrodomestici ai capi d’abbigliamento, dai mobili agli strumenti tecnologici – invitando i cittadini a fermarsi a riflettere su quanti beni potremmo ancora recuperare anziché trasformarli prematuramente in scarti.

«Il rifiuto migliore è sempre quello che non viene prodotto – ha dichiarato il Presidente di Retiambiente SpA, ingegner Aldo Iacomelli – Troppo spesso siamo abituati a una logica dell’usa e getta, che interrompe il ciclo vitale degli oggetti molto prima del loro reale esaurimento. Con questa campagna vogliamo ricordare che valutare la riparazione di qualcosa è il primo, vero gesto concreto per la riduzione dei rifiuti. La nostra sfida culturale è quella di tornare all’approccio della riparazione, quando qualcosa che possediamo si guasta. In questo modo, si contiene sicuramente la produzione del rifiuto e si conservano anche i ricordi affettivi verso molti degli oggetti che circondano le nostre vite».

La campagna si inserisce in un percorso più ampio con cui Retiambiente punta a coinvolgere anche le proprie Società Operative Locali, veicolando il proprio messaggio anche tramite tutte le aziende facenti parte del gruppo.

«Retiambiente – ha proseguito l’ing. Iacomelli – non si limita alla raccolta e al trattamento dei rifiuti, ma intende agire come motore di cambiamento culturale sui territori. Ogni oggetto salvato rappresenta una materia prima risparmiata all’ambiente e un passo avanti verso una sostenibilità reale, che non è una cosa astratta, ma dipende dalle scelte quotidiane di ciascuno di noi».

La campagna di informazione sulla SERR troverà il suo compimento dal 21 al 29 Novembre (settimana dedicata a questo tipo di iniziative) e continuerà a rimanere a disposizione attraverso i canali della Capogruppo Retiambiente.

Last modified: Novembre 21, 2026