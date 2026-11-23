Written by Redazione• 3:09 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

Martedì 24 novembre al Polo Fibonacci l’avvio delle attività 2026/2027. Sono 12 i progetti nelle biblioteche, nei musei, nei dipartimenti e nelle altre strutture dell’Ateneo.

PISA– Sono 59 le volontarie e i volontari selezionati dall’Università di Pisa per il Servizio civile regionale 2026/2027. L’inaugurazione delle attività si terrà martedì 24 novembre alle 9, nell’Aula Magna dell’Edificio E del Polo Fibonacci.

Apriranno l’incontro Gianluca Brunori, direttore del Cisp, e Rosario Di Bartolo, direttore generale dell’Ateneo. Brunori e Lisa Venzi presenteranno il Cisp e le attività del Servizio civile regionale all’Università di Pisa.

Interverranno poi i responsabili delle strutture che accoglieranno le volontarie e i volontari: il Sistema Bibliotecario di Ateneo, il Sistema Museale di Ateneo, il Museo di Storia Naturale, la Direzione Didattica, i dipartimenti di Scienze della Terra e di Civiltà e Forme del Sapere, la Direzione Area Medica e il Centro Avanzi. Saranno presentati anche i referenti dei 12 progetti e le indicazioni per l’avvio delle attività e della formazione.

Alle 10.30, nell’Edificio E, è previsto un punto stampa con le protagoniste e i protagonisti della giornata.

Last modified: Novembre 23, 2026