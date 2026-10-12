Servizio civile, quattro giovani nei nidi e alle Officine Garibaldi di Pisa

Written by Redazione• 11:12 am• Pisa, Attualità

I progetti “Primi passi” e “Partecipando” di Gruppo Paim uniscono educazione, orientamento e cittadinanza attiva.

PISA – Quattro giovani sono impegnati nel Servizio civile universale in provincia di Pisa, attraverso i progetti “Primi passi” e “Partecipando”, promossi da Gruppo Paim Impresa Sociale – Cooperativa Sociale.

Con “Primi passi”, i volontari affiancano gli educatori nei nidi d’infanzia, partecipando alle attività educative, di gioco e di intrattenimento rivolte ai bambini.

Il progetto “Partecipando” punta invece a promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva tra minori e giovani. Alle Officine Garibaldi di Pisa, i volontari supportano le attività di orientamento, l’animazione territoriale e l’organizzazione di eventi per le nuove generazioni.

Due esperienze che permettono di conoscere da vicino il lavoro sociale ed educativo, acquisendo competenze attraverso il contatto con operatori e comunità locali.

«Il Servizio civile è un’esperienza concreta attraverso cui i giovani possono misurarsi con i bisogni delle comunità e comprendere da vicino quanto il lavoro sociale ed educativo incida sulla qualità della vita delle persone», afferma Alberto Grilli, presidente di Confcooperative Toscana.

Complessivamente, sono 45 i giovani che svolgono il Servizio civile universale in Toscana attraverso i progetti del sistema cooperativo.

Last modified: Ottobre 12, 2026