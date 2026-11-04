Servizi sociali, a Cascina presidio e assemblea: «Servono assunzioni e risorse»

Written by Redazione• 1:51 pm• Pisa, Attualità, Cascina, Politica, Politica

Il 6 novembre due appuntamenti promossi dagli assistenti sociali della Zona-Distretto Pisana con CUB, COBAS e CLAP, nel percorso verso lo sciopero.

CASCINA– Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dei sindacati CUB, COBAS e CLAP.

Carenze di personale, carichi di lavoro insostenibili e difficoltà nella gestione delle emergenze. Sono le criticità denunciate dagli assistenti sociali della Zona-Distretto Pisana, insieme ai sindacati CUB, COBAS e CLAP, che invitano i cittadini a partecipare a due iniziative in programma venerdì 6 novembre a Cascina.

Alle 8.30 si terrà un presidio informativo in via De André, davanti al Distretto socio-sanitario. Alle 16 seguirà un’assemblea pubblica in corso Giacomo Matteotti, davanti al Comune.

Secondo quanto riferiscono i promotori, a Cascina la pianta organica conta sei assistenti sociali per circa 45mila abitanti, con una lavoratrice in maternità che non sarebbe stata sostituita. Una dotazione che i sindacati giudicano insufficiente, richiamando il parametro di un assistente sociale ogni 6.500 residenti e indicando la necessità di almeno 30 operatori attivi nell’intera zona-distretto.

La mobilitazione contesta la gestione ereditata dall’ex Società della Salute e denuncia le conseguenze degli interventi d’emergenza nei nove Comuni del distretto. «Quando si verifica un’emergenza in un comune vicino, l’assistente sociale deve sospendere la propria attività ordinaria per andare dove richiesto. Il lavoro accumulato rallenta così l’intero servizio e a pagare il prezzo sono le persone in attesa di risposte», sostengono le organizzazioni sindacali.

Tra le richieste figura anche l’attivazione del SEUS, il Sistema di emergenza urgenza sociale, che secondo i promotori non è stato avviato dalle amministrazioni interessate.

Sul personale, assistenti sociali e sindacati chiedono di predisporre gli atti necessari per avviare, da gennaio 2027, le procedure per concorsi a tempo indeterminato e graduatorie per le assunzioni a termine, così da garantire continuità al servizio e coprire le assenze.

Viene inoltre sollecitata l’erogazione ai Comuni delle risorse del Fondo povertà, con una rendicontazione pubblica delle voci di spesa e finanziamenti adeguati anche per il personale a tempo determinato.

Le iniziative di Cascina fanno parte del percorso verso lo sciopero annunciato per il 10 novembre, con due presidi a Pisa: alle 9 in via Saragat, presso l’ex sede della Società della Salute, e alle 15 in via XX Settembre, sotto il Comune.

Last modified: Novembre 4, 2026