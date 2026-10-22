Serie BKT. La presentazione dell’ottavo turno: si parte con Empoli – Vicenza

Written by Redazione• 12:28 pm• Pisa SC

PISA – In vista del primo dei quattro turni infrasettimanali previsti dal calendario, anche il programma dell’ottava giornata di Campionato assume una leggera variazione, in quanto, oltre al consueto anticipo serale di venerdì sera 23 ottobre fra Empoli e Vicenza, propone ben 7 gare al sabato – tra cui spicca il “Derby emiliano-romagnolo” Modena-Cesena – e solo due incontri domenica 25, peraltro riguardanti la Capolista Palermo, che ospita la Carrarese ed il Pisa in trasferta a Verona.

di Giovanni Manenti

Ad aprire, pertanto, l’ottava giornata spetta al confronto del “Castellani” fra Empoli e Vicenza, ovvero due squadre a digiuno di vittorie da quattro (1-0 a Carrara) e sei (3-2 all’esordio con il Catanzaro) turni rispettivamente e distanti una sola lunghezza (7 punti a 6) in Classifica a favore dei padroni di casa, i quali sperano di confermare la tradizione che, nei 9 incontri interni disputati tra i Cadetti nel corso del corrente Millennio, non ha mai visto i biancorossi veneti conquistare l’intera posta, racimolando appena tre pari rispetto alle sei affermazioni dei toscani, per poi toccare alla delicata sfida del “Partenio” inaugurare il pomeriggio del sabato, opponendo l’Avellino autore di un ottimo avvio di stagione ad un Padova che, viceversa, è reduce da tre sconfitte consecutive che hanno messo a serio rischio la posizione del tecnico Antonio Calabro, al quale è stata concessa una “fiducia a tempo” dopo il secondo stop casalingo contro l’Entella, con anche i precedenti a non sorridere ai biancoscudati, usciti sconfitti in tutte le sette trasferte in Campionato in Irpinia, con l’unico successo (1-0, rete di Della Latta) relativo al match d’inizio giugno 2021, valido quale semifinale Playoff di Serie C.

Attesa e promessa di spettacolo per il “Derby emiliano-romagnolo” che vede il Modena, reduce dall’inatteso passo falso di Carrara, ospitare al “Braglia” un Cesena che non vince dalla seconda giornata (2-1 esterno a Chiavari) pur avendo subito una sola sconfitta avendo nel frattempo collezionato cinque pareggi, per quello che rappresenta un “Classico” del Torneo Cadetto, con i precedenti “double face” nel senso che se i “Canarini” prevalgono nel computo (6 a 4) delle vittorie, a fronte di 10 pari, gli stessi non si impongono a far tempo da inizio ottobre 2012 (4-0, con tripletta di Ardemagni), mentre da allora in poi i bianconeri non hanno più subito reti, con tre pari per 0-0 e due affermazioni con il minimo scarto, per poi lasciare spazio alla sfida dello “Zini” che per la Cremonese non pone altra alternativa che la vittoria ospitando la Juve Stabia, dovendo i grigiorossi riscattare la prima battuta d’arresto della “Gestione Pecchia” e, di conseguenza, risalire una Classifica alquanto deficitaria al momento, ancorché gli ospiti stiano facendo bene, prova ne siano i 9 punti conquistati “sul campo” e con a disposizione un Di Nardo capace di andare a segno negli ultimi quattro turni, con la curiosità che i soli due precedenti fra le due squadre in Serie B in terra lombarda si sono entrrambi conclusi in parità per 1-1.

Gara viceversa quanto mai interessante quella che a Chiavari oppone la sorprendente Virtus Entella di questa prima parte di stagione che deve però sfatare il “tabù” interno, impresa non facile affrontando un Mantova che solo sabato scorso ha perso l’imbattibilità nello scontro diretto con il Palermo Capolista ed è pertanto in cerca di riscatto intendendo mantenere l’attuale seconda posizione, ancorché l’unico doppio confronto in Serie B fra le due formazioni si riferisca allo scorso Campionato con una vittoria casalinga per 1-0 per parte, mentre, in tema di riscatti, deve affrontare una stessa situazione anche il SudTirol che, reduce dal pesante 0-3 di Castellammare di Stabia, ospita al “Druso” una Sampdoria in piena crisi tecnica, con l’allenatore Bernardo Corradi sollevato dall’incarico dopo il ko interno con l’Arezzo e la squadra al momento affidata ad Attilio Lombardo in attesa della nomina della nuova guida, per la quale appare in “pole position” l’ex tecnico nerazzurro Luca D’Angelo, ma nel frattempo vi è da guardare al presente che non promette nulla di buono avendo riferimento ai precedenti, visto che tutte e tre le trasferte dei blucerchiati contro gli altoatesini si sono concluse (3-1, 2-1 e 3-1) con altrettante sconfitte.

Programma del sabato che prosegue con il Catanzaro rinfrancato dal pari conquistato a Verona che spera di migliorare la propria, attualmente deficitaria, Classifica affrontando al “Nicola Ceravolo” il neopromosso Ascoli che ha sinora atto della difesa la sua arma migliore con 5 reti al passivo ed una sola sconfitta (0-1 a Padova) stagionale, mentre i giallorossi padroni di casa possono, al contrario, vantare sinora appena un’affermazione (1-0 sulla Carrarese), ragion per cui si affidano alla tradizione che, nei 12 precedenti in terra calabra, li ha visti collezionare 6 vittorie rispetto a 4 pari e a due sole affermazioni ospiti. l’ultima della quali datata inizio febbraio 2005 (3-2 deciso da Fini nel finale), per poi concludersi con la sfida fra le altre due neopromosse Arezzo e Benevento che vede gli amaranto padroni di casa alla ricerca del primo successo davanti al proprio pubblico, pur se i giallorossi ospiti – che hanno sinora disputato ben 5 gare interne contro due sole in trasferta – hanno colto i tre punti nell’ultima uscita esterna a Carrara il 19 settembre scorso, per quello che, ad ogni buon conto, rappresenta un inedito per quanto concerne il Torneo Cadetto.

Ottavo turno che va in archivio con i due match domenicali che oppongono, il primo, il Palermo Capolista che attende al “Renzo Barbera” una Carrarese rigenerata dalla “cura Pagliuca” con due vittorie dal cambio alla guida tecnica – ancorché l’allenatore livornese sia stato squalificato per tre turni dal Giudice Sportivo – con il proposito per i rosanero di sfruttare appieno il turno casalingo per proseguire sia nella lunga serie di imbattibilità che non li vede sconfitti fra le mura amiche da un anno esatto (0-3 con il Monza del 28 ottobre 2025) che nell’incrementare il vantaggio sulle più dirette avversarie, mentre gli apuani vorranno riscattare il pesante 0-5 subito a fine novembre scorso, per poi lasciare il compito di far calare il sipario sulla giornata al “Match Clou” del “Bentegodi” fra le due retrocesse Verona e Pisa per una sfida che vede i nerazzurri rilanciati in Classifica dopo le ottime prestazioni nelle ultime tre uscite, mentre l’andamento altalenante di questo avvio di stagione sta mettendo a rischio la panchina di Mister Baroni in casa scaligera, con quest’ultimo a poter fare affidamento alla tradizione largamente favorevole ai padroni di casa che su 21 confronti andati in scena in terra veneta se ne sono aggiudcati 12 rispetto a 7 pari e due sole affermazioni dei toscani, l’ultima delle quali risalente a metà aprile 1993, un 2-0 a firma Christian Vieri e Bosco.

Programma ottava giornata Serie B 2026-’27:

Venerdì 23 ottobre 2026:

Empoli – Vicenza (ore 20.30)

Sabato 24 ottobre 2026:

Avellino – Padova (ore 15)

Cremonese – Juve Stabia (ore 15)

Entella – Mantova (ore 15)

Modena – Cesena (ore 15)

SudTirol – Sampdoria (ore 15)

Catanzaro – Ascoli (ore 17.15)

Arezzo – Benevento (ore 19.30)

Domenica 25 ottobre 2026:

Palermo – Carrarese (ore 15)

Verona – PISA (ore 17.15)

Classifica dopo la settima giornata: Palermo p.19; Mantova p.14; PISA e Modena p.13; SudTirol e Ascoli p.12; Avellino e Benevento p.11; Arezzo p.10; Entella p.9; Verona e Cesena p.8; Carrarese, Padova,ed Empoli p.7; Cremonese e Vicenza p.6; Juve Stabia p.5; Sampdoria e Catanzaro p.4.

Nota: Juve Stabia 4 punti di penalizzazione.

Last modified: Ottobre 22, 2026