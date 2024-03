Serie BKT: la presentazione della trentunesima giornata

Scritto da admin• 12:55 pm• Pisa SC

PISA – Dopo la sosta dovuta agli impegni delle Nazionali il Torneo Cadetto riprende con il suo 31esimo turno che, a causa delle festività pasquali, si svolge nell’intera giornata di lunedì 1 aprile con un programma che ricalca quello della Serie A, ovvero con Modena-Bari ad aprile alle 12:30, sette incontri alle 15 e quindi concludersi con Cremonese-Feralpisalò alle 18 e Sampdoria-Ternana alle 20.30.

dì Giovanni Manenti

In una Classifica cortissima che vede otto squadre racchiuse nello spazio di appena 5 punti (dai 39 del Brescia, attualmente occupante l’ottavo ed ultimo posto valido per l’accesso ai Playoff, ai 34 di Bari e Cosenza, le ultime ai margini della Zona Playout), ogni gara ha un valore altissimo, e ne sanno qualcosa proprio Modena e Bari che inaugurano il “Serie B Day”, con entrambe alla ricerca di un successo che manca da ben 8 turni per gli emiliani e da 5 per i pugliesi (che in detto periodo hanno conquistato un solo punto), per una sfida, pertanto, che potrebbe risultare decisiva per il prosieguo dell’esperienza di Mister Bianco sulla panchina dei padroni di casa, così come per Iachini su quella barese, con gli ospiti a sperare di replicare l’ultimo successo ottenuto al “Braglia”, un 1-0 risalente a fine febbraio 2015, mentre si offre al Cittadella l’opportunità di interrompere una serie negativa che dura da ben 10 turni (8 sconfitte consecutive cui sono seguiti due pareggi …), andando a far visita all’oramai già condannato Lecco, formazione che in questo Girone di ritorno ha conquistato un solo punto.

L’incontro Clou del pomeriggio è in programma al “Tardini” di Parma, dove la Capolista cerca di puntellare ancor più una Promozione diretta a cui manca solo il crisma dell’ufficialità, ospitando un Catanzaro che, piuttosto tranquillo con i suoi 11 punti di margine sulla nona in graduatoria per l’accesso ai Playoff, punta solo a migliorare la sua posizione (in lotta con il Palermo per il quinto posto) nella griglia della “post season”, magari con il desiderio di riscattare il pesante 0-5 interno subito all’andata dalla compagine di Mister Pecchia, mentre, tornato ad occupare la seconda posizione dopo il successo di Palermo dell’ultimo turno, il Venezia intende consolidare la stessa ospitando al “Penzo” la Reggiana, potendo contare sia sullo straordinario periodo di forma del proprio attaccante principe Pohjanpalo (Capocannoniere con 18 reti. di cui 13 messe a segno nel ritorno …) che sulla tradizione favorevole che non ha mai visto gli emiliani fare bottino pieno in Laguna .

In ottica Promozione, interessante match in programma al “Sinigaglia” tra un Como reduce dalla convincente affermazione sul Pisa che ospita il Sudtirol tornato ai margini della Zona Playoff, ora distante un solo punto, con i padroni di casa a poter contare sul rientro di Strefezza che ha scontato il turno di squalifica e che non possono permettersi di perdere contatto dal Venezia se vogliono ancora ambire al salto di Categoria diretto, mentre in ottica post season molto dirà delle ambizioni del Pisa il confronto che oppone all’Arena Garibaldi i nerazzurri al Palermo, con Mister Aquilani ad augurarsi che la sosta abbia consentito di recuperare la miglior forma fisica di alcuni elementi e, dall’altra parte, Mister Corini ad interrogarsi sull’improvviso “momento no” (una vittorie e tre sconfitte nelle ultime quattro uscite) dei suoi ragazzi che ha comprpmesso la lunga rincorsa verso le posizioni di vertice.

Completano il quadro delle gare delle ore 15:00 la sfida fra Cosenza e Brescia che riporta alla mente il tumultuoso spareggio Playout della scorsa stagione, con i rossoblù silani ad aver richiamato in panchina dalla scorsa giornata il tecnico Viali autore della salvezza l’anno passato, per un incontro che i padroni di casa devono assolutamente far proprio per non restare definitivamente risucchiati nella Zona retrocessione, peraltro ospitando un Brescia che intende giocarsi fino in fondo le proprie carte per accedere ai Playoff, avendo altresì dalla sua una tradizione favorevole al “Gigi Marulla”, dove le “Rondinelle” sono imbattute nelle ultime sei visite di Campionato (eccezion fatta per lo 0-1 dell’andata del citato Playout 2023), mentre un verso e proprio “match spareggio” è quello in programma al “Picco” fra Spezia ed Ascoli (appaiate a quota 31 punti al quart’ultimo posto della graduatoria), dove solo la vincente potrà continuare a coltivare speranze di evitare i Playout, con i padroni di casa a sperare nella conferma di una tradizione favorevole che non li ha mai visto sconfitti a domicilio dai bianconeri marchigiani.

Per concludere, attesa ad un pronto riscatto dopo la prima sconfitta del ritorno maturata due settimane fa a Bolzano, la Cremonese ospita allo “Zini” una Feralpisalò per la quale le speranze di evitare la retrocessione diretta si fanno sempre più flebili con il passare delle giornate, mentre per i grigiorossi padroni di casa la vittoria è d’obbligo – oltre che per riscattare lo 0-1 del Girone di andata – per mantenersi a contatto del Venezia che li precede di una sola lunghezza nella corsa per la Promozione diretta, mentre grande entusiasmo si registra a Genova per la risalita della Sampdoria che, recuperati gran parte degli infortunati, è entrata di slancio nella Zona Playoff, un traguardo da consolidare affrontando peraltro a Marassi una Ternana tutt’altro che arrendevole e che si è dimostrata in questi ultimi turni fra le più in forma fra le compagini in lotta per la salvezza, per un match che torna al “Luigi Ferraris” ad oltre 20 anni di distanza, allorché ad inizio dicembre 2002 furono proprio gli umbri ad imporsi con un 2-1 su cui mise la firma Mario Frick, autore della doppietta decisiva .

