Serie BKT. La presentazione della trentatreesima giornata

PISA – In un torneo cadetto dove è ancora tutto da decidere, la 33esima giornata propone il consueto programma che si apre con l’anticipo Modena-Catanzaro di venerdì sera 12 aprile, per poi proseguire con otto incontri (cinque alle ore 14 e tre alle 16:15) al sabato pomeriggio e quindi concludersi con il posticipo di domenica 14 aprile con Venezia e Brescia a scendere in campo alle ore 16:15.

di Giovanni Manenti

La sconfitta interna di sabato scorso contro il Como ha virtualmente eliminato il Catanzaro dalla lotta per il secondo posto che vale la Promozione diretta, una circostanza di cui cercherà di approfittare il Modena ospitando i giallorossi nell’anticipo serale di venerdì per tornare ad una vittoria che in casa emiliana manca oramai da ben 10 turni )3-0 al Parma del 27 gennaio scorso) e che garantirebbe ai “Canarini” un finale di Campionato molto più sereno, sperando magari di replicare l’esito dell’ultima sfida disputata al “Braglia” (1-0 di fine febbraio 2006, deciso da un rigore di Corona), mentre il pomeriggio del sabato si apre con il Como secondo in graduatoria che ha la possibilità di consolidare tale posizione affrontando fra le mura amiche un Bari in piena crisi e che sale in riva al Lario privo del suo “Top Scorer” Sibilli, appiedato dal Giudice Sportivo, e che si augura quantomeno di ripetere l’1-1 della scorsa stagione per puntellare una Classifica inattesa alla vigilia del Torneo.

Con un occhio sul campo ed uno sugli smartphone (un tempo si sarebbe detto “un orecchio alle radioline”), i tifosi della Cremonese – che è staccata di due punti dai lariani – attenderanno buone notizie dal “Sinigaglia”, con i grigiorossi ad affrontare allo “Zini” una Ternana in piena lotta per la salvezza che sembra aver perso nelle ultime uscite un po’ dello smalto messo in mostra con il cambio di guida tecnica e. che, oltretutto, non è mai riuscita a far sua l’intera posta nelle sfide in terra lombarda, mentre alla Sampdoria si presenta l’occasione per consolidare la propria posizione in Zona Playoff ospitando al “Luigi Ferraris” il SudTirol per una sfida inedita tra le due compagini, ancorché le stesse si siano affrontate nel primo turno di Coppa Italia a metà agosto scorso, con i blucerchiati ad avere la meglio solo ai calci di rigore ed intenzionati, peraltro, a rscattare la sconfitta per 1-3 patita all’andata contro gli altoatesini.

Concludono gli incontri delle ore 14 due match di vitale importanza per le formazioni di casa, ovvero la sfida che oppone un Cittadella, tornato sabato scorso ad assaporare la gioia dei tre punti dopo ben 11 (!!) giornate di astinenza, all’Ascoli al quale il cambio di guida tecnica non ha sinora portato gli esiti sperati dalla Dirigenza marchigiana, con la possibilità, pertanto, per i padroni di casa, di blindare l’ennesima salvezza fra i Cadetti, al pari del Pisa che è chiamato a riscattare davanti al proprio pubblico – contro una Feralpisalò alla disperata ricerca di punti per evitare quantomeno la retrocessione diretta – la deludente prestazione di Brescia, dovendo peraltro Mister Aquilani reinventarsi la difesa vista la contemporanea assenza per squalifica dei tre centrali Caracciolo, Canestrelli e Leverbe.

Con la possibilità di scendere in campo a conoscenza dei risultati delle più dirette concorrenti, la Capolista Parma cercherà di risolvere quanto prima la questione relativa alla Promozione diretta, ospitando peraltro al “Tardini” uno Spezia in serie positiva da cinque turni e che non può permettersi passi falsi se non vuole “gettare alle ortiche” quanto di buono fatto sinora con l’arrivo di Mister D’Angelo in panchina, magari sperando nell’identico esito delle ultime due sfide svoltesi in Emilia, concluse entrambe sul risultato di parità, così come il Cosenza, in serie negativa da 7 turni, cercherà di ottenere una vittoria che potrebbe rivelarsi decisiva nella lotta per non retrocedere affrontando al “Gigi Marulla” un Palermo senza eccessivi problemi di Classifica e che deve esclusivamente ritrovare la condizione migliore in vista dei Playoff e che si presenta alla sfida privo di due elementi cardine quali Lucioni e Di Mariano, a compensare l’assenza di Marras fra i padroni di casa, tutti appiedati dal Giudice Sportivo.

Per concludere, si presenta alla Reggiana, reduce dall’inattesa battuta d’arresto interna della scorsa giornata contro il Cittadella, la possibilità di definire anzitempo la pratica salvezza rendendo visita al fanalino di coda Lecco, cui solo la matematica non consente di dare il prematuro addio alla Serie Cadetta, mentre il turno si conclude con il posticipo domenicale che rappresenta il “Match Clou”, vale a dire la sfida fra un Venezia che, dopo aver conquistato il secondo posto in solitario, è scivolato in quarta posizione dopo aver raggranellato un solo punto nelle ultime due uscite, chiamato a verificare il proprio stato di forma ospitando un Brescia viceversa in ottima condizione – con una sola sconfitta (al 90′ sul campo del Parma) nelle ultime otto giornate – e che si reca in Laguna con la speranza di poter replicare il successo per 1-0 (rete di Ayé) colto ad inizio marzo 2021.

