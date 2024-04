Serie BKT. La presentazione della trentaquattresima giornata

Scritto da admin• 8:08 am• Pisa SC

PISA – Il rush finale del Torneo Cadetto 2023-’24 prende il via con la disputa del 34esimo turno diluito in soli due giorni, avendo in programma gli anticipi Palermo-Parma e Reggiana-Cosenza alla sera di venerdì 19 aprile e quindi concludersi con gli altri otto incontri (quattro alle ore 14 ed altrettanti alle ore 16:15) di sabato pomeriggio 20 aprile.

di Giovanni Manenti

Con la Capolista Parma ad avviare il “conto alla rovescia” in vista del traguardo costituito dal ritorno nella Massima Divisione (da cui manca dalla stagione 2020-’21) la trasferta di Palermo viene vista in casa emiliana come una “tappa di avvicinamento” a tale obiettivo, con i padroni di casa peraltro alla ricerca della prima vittoria con il nuovo tecnico Mignani alla guida e che manca ai rosanero da quattro giornate. con la speranza di replicare l’1-0 della scorsa stagione a firma del difensore Andrea Marconi, mentre quanto mai delicata è la sfida che al “Mapei Stadium” oppone una Reggiana che ha gettato al vento la possibilità di chiudere in anticipo il discorso salvezza con due sconfitte consecutive contro Cittadella e Lecco, così da non potersi permettere ulteriori passi falsi ospitando una diretta concorrente quale il Cosenza che, in caso di successo, si porterebbe ad una sola lunghezza di distanza, ancorché i silani non abbiano mai vinto nelle tre occasioni in cui hanno incontrato i granata emiliani.

Fra i quattro incontri delle ore 14:00 di sabatospicca il derby lombardo fra una Feralpisalò alla disperata ricerca di punti per evitare la retrocessione diretta ed un Como che, viceversa, viaggia con il vento in poppa derivante dalle quattro affermazioni consecutive che l’hanno lanciato da solo in seconda posizione con tre punti di margine sul Venezia, con la curiosità di vedere se la coppia Gabrielloni/Da Cunha (autori di tutte e 6 le ultime reti dei lariani) si confermerà anche in questa circostanza, mentre i bresciani si attaccano all’unico precedente a loro favore, ovvero l’1-0 in Lega Pro di fine ottobre 2013 risolto allo scadere da Miracoli (!!), con il Brescia, viceversa, a dover riscattare la sconfitta patita in Laguna ospitando una Ternana appena reduce dall’impresa di aver espugnato il campo della Cremonese, per una “sfida storica” del Torneo Cadetto che peraltro vede gli umbri vantare una tradizione estremamente negativa, con 5 pareggi e 6 sconfitte nelle ultime 11 trasferte in terra lombarda.

Di quanto accadrà al “Rigamonti” cercherà di approfittare il Pisa che, portatosi ad un solo punto dalla Zona Playoff dopo il successo di sabato scorso contro la Feralpisalò, si reca al “San Nicola” per affrontare il Bari in un ambiente infuocato che ha visto in settimana la Dirigenza biancorossa cambiare il quarto allenatore stagionale con il tecnico della Primavera Federico Giampaolo a rilevare Giuseppe Iachini, ragion per cui la tifoseria si aspetta una scossa per risalire la corrente da parte di una formazione che non vince da 8 turni, durante i quali ha raccolto appena due punti, per una sfida che rappresenta altresì un valido “banco di prova” per i nerazzurri di Aquilani che dovranno dimostrare sul campo se credono o no nella possibilità di “allungare” il Campionato, mentre un’altra formazione con una variante in panchina, ovvero il ritorno di Pierpaolo Bisoli dopo l’esperienza in Alto Adige e chiamato a risollevare le sorti di un Modena che vanta la peggior serie negativa in corso con ben 11 giornate senza la gioia dei tre punti (pur avendo collezionato 8 pareggi), deve però affrontare in trasferta l’Ascoli al quale la gara contro gli emiliani rappresenta una delle ultime occasioni per agganciare quantomeno la Zona Playout, ancorché i canarini si siano imposti in terra marchigiana in tre degli ultimi quattro incontri.

Si respira, viceversa, aria di alta Classifica nel match clou di giornata che alle ore 16:15 oppone al “Ceravolo” un Catanzaro in ottimo stato di forma ad una Cremonese che, al contrario, è reduce da ben tre sconfitte negli ultimi quattro turni (dopo essere rimasta imbattuta nelle prime 10 gare del ritorno …) che l’hanno fatta scivolare al quarto posto in graduatoria, così da offrire ai giallorossi calabresi la possibilità. in caso di vittoria, di ridurre ad una sola lunghezza il distacco in Classifica e poter aspirare alla quarta posizione che significa saltare il primo turno dei Playoff, mentre il Venezia, attuale terzo, si reca sul campo del fanalino di coda Lecco che, pur consapevole del proprio destino, ha dimostrato con il successo sulla Reggiana di sabato scorso di voler onorare il Campionato sino alla sua conclusione.

Programma che si conclude con un derby ligure quanto mai delicato, vale a dire quello in programma al “Picco” fra uno Spezia alla disperata ricerca di punti in ottica salvezza e la Sampdoria che negli ultimi due turni ha rallentato quella rimonta che l’aveva portata a conquistare la settima posizione, sfida che peraltro, nei tre precedenti consecutivi (2001-’03) svoltisi nella Massima Serie ha sempre visto prevalere gli aquilotti padroni di casa, mentre l’unica, forse, gara senza eccessive pressioni fra le due compagini, è quella che vede il SudTirol ospitare al “Druso” di Bolzano il Cittadella che lo precede (42 a 43) di un solo punto, anche se un’eventuale vittoria da parte di una delle due farebbe alimentare speranze Playoff non prevedibili alla vigilia del Torneo.

Last modified: Aprile 19, 2024