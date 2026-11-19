Written by Redazione• 12:43 pm• Pisa SC

PISA – Mandata in archivio la seconda sosta per gli impegni delle Nazionali, il Torneo Cadetto si prepara alla volata verso la conclusione del Girone di andata con otto turni nello spazio di soli 38 giorni – di cui due infrasettimanali – ad iniziare dalla 12esima giornata il cui programma prevede il consento anticipo serale di venerdì 20 novembre fra Verona e Cesena, per poi proseguire con ben 7 incontri al sabato – tra cui spicca il “Derby del Sud” Catanzaro-Palermo – e quindi concludersi con i due incontri di domenica 22 novembre Avellino-Mantova e Arezzo-Padova.

di Giovanni Manenti

Il compito di inaugurare il 12esimo turno spetta pertanto al Verona che, ospitando al “Bentegodi” il Cesena, intende proseguire nella serie positiva che lo vede imbattuto da cinque giornate (non avendo altresì subito reti nelle ultime tre) per proseguire nella rincorsa alle posizioni di vertice, pur dovendo affrontare i bianconeri romagnoli del Capocannoniere Cristian Shpendi anch’essi rilanciati dai 7 punti conquistati nelle tre più recenti uscite, ma contando su di una tradizione largamente favorevole visto che nei 13 confronti andati in scena in terra veneta nel Torneo Cadetto gli “Scaligeri” non hanno mai perso, con 8 vittorie e 5 pari, così che l’ultimo successo ospite risale a fine dicembre 1989 in Serie A (2-0 con Agostini e Turchetta a segno), mentre il nutrito programma del sabato pomeriggio è aperto dalla sfida che oppone al “Braglia” il Modena, secondo in graduatoria ed anch’esso imbattuto da quattro giornate, ad una Juve Stabia che si sta costruendo, passo dopo passo, la propria salvezza a dispetto dei quattro punti di penalizzazione a suo, per un confronto che – se in terra emiliana ha visto i padroni di casa sempre vittoriosi nei soli cinque precedenti in Serie B – servirà per i “Canarini” anche per cercare di riscattare la sconfitta (0-1, rete di Zeroli) patita a metà maggio scorso nel primo turno dei Playoff.

Alla stessa ora scende in campo anche la rivelazione Ascoli, che attende al “Cino e Lillo del Duca” un Vicenza scivolato al penultimo posto della Classifica dopo le tre battute d’arresto consecutive riportate nelle ultime giornate, circostanza che pone a rischio la panchina del tecnico Gallo, e sotto questo aspetto neppure la tradizione sorride ai biancorossi che, nei 13 precedenti in Serie B disputati nel corso del presente millennio, hanno subito 8 sconfitte rispetto a tre pari ed a sole due affermazioni, l’ultima delle quali datata fine marzo 2016 (2-1 con doppietta di Ebagua), per poi lasciare spazio all’interessante confronto del “Druso” che vede il SudTirol, a secco di vittorie da sei turni in cui ha raccolto 4 punti, ospitare una Cremonese viceversa in crescendo e reduce da tre successi consecutivi – coincidenti con il rientro in squadra del “bomber” Bonazzoli – per una sfida andata in scena in due sole occasioni fra i Cadetti dall’esito diametralmente opposto, ovvero 3-0 per gli altoatesini a metà marzo 2024 e pronto riscatto grigiorosso a fine del successivo mese di novembre con un 4-0 che porta le firme di Bonazzoli, Vazquez, Collocolo e De Luca.

A proposito di squadre in crescita, si presenta alla Sampdoria – capace di raccogliere 7 punti nelle ultime quattro giornate con l’avvento del nuovo tecnico D’Angelo in panchina – l’occasione per rinforzare la propria posizione in Classifica ospitando a Marassi il Benevento che sta comunque onorando al meglio il suo ritorno fra i Cadetti, per un confronto che al “Luigi Ferraris” è andato in scena solo nella Massima Divisione con un successo per parte – 2-1 in rimonta per i blucerchiati ad agosto 2017 con doppietta di Quagliarella e 3-2 a favore degli ospiti a fine settembre 2020 ribaltando lo 0-2 iniziale con doppietta di Caldirola ed acuto di Letizia nel finale – mentre una sfida delicata per il fondo classifica è quella che allo “Stadio dei Marmi” mette di fronte le due formazioni appaiate al quart’ultimo posto, ovvero la Carrarese reduce dall’amara sconfitta interna con la Sampdoria e la Virtus Entella, priva dello squalificato Tiritiello, ma che in trasferta ha conquistato 7 dei 10 punti sinora raccolti, con la speranza pertanto di riscattare la sconfitta per 1-3 patita a metà dicembre scorso nell’unico precedente tra i Cadetti.

Programma del sabato che si completa con la sfida del “Nicola Ceravolo” tra Catanzaro e Palermo che rappresenta un “remake” dell’appassionante semifinale Playoff dello scorso maggio – con i padroni di casa ad imporsi per 3-0 rendendo vano il tentativo di rimonta dei rosanero al ritorno – anche se oggi la situazione di Classifica è diametralmente opposta, con i siciliani primi ed ancora imbattuti ed i giallorossi malinconicamente ultimi con appena 6 punti, così da non potersi permettere ulteriori passi falsi, magari sperando di ripetere l’esito del confronto andato in scena un anno fa (1-0 deciso da Cissé a fine primo tempo), per poi una situazione similare toccare ad un Pisa che non vince da quattro turni e chiamato ad affrontare al m”Castellani” l’Empoli che, a propria volta, non conquista i tre punti da inizio settembre scorso (1-0 esterno a Carrara), per un “Derby toscano” andato otto volte in scena fra i Cadetti con gli azzurri padroni di casa a vantare 4 affermazioni rispetto a tre pari ed all’unica vittoria nerazzurra datata fine ottobre 2008, un 3-0 che porta le firme di Buzzegoli, Joelson e Gasparetto.

A mandare in archivio la giornata spetta all’Avellino al quale, reduce dal pari nel “Derby campano” con il Benevento, si offre la ghiotta occasione di accorciare le distanze verso l’alta Classifica ospitando al “Partenio” il Mantova che lo precede di tre punti con conseguente possibilità di aggancio al quarto posto, ancorché gli ospiti siano, assieme al Palermo, la sola altra compagine imbattuta in trasferta e, sotto questo aspetto, anche la tradizione è dalla loro parte, in quanto nelle sole quattro occasioni in cui la sfida si è svolta in terra irpina, i virgiliani hanno raccolto tre pari ed un successo (1-0, deciso da Corona) ad inizio settembre 2007, mentre il compito di far calare il sipario sul 12esimo turno tocca all’Arezzo che spera, ospitando il Padova, di sfatare il tabù che non l’ha ancora visto assaporare la gioia della vittoria davanti ai propri tifosi (primato negativo che condivide con l’Entella), ancorché i biancoscudati siano in serie positiva da quattro turni in cui hanno conquistato 8 punti ed in più, nell’unico precedente in Campionato tra le due squadre in terra toscana, gli stessi si siano imposti con un devastante 5-0 (doppietta di Ronaldo, Della Latta, Nicastro e Buglio) a fine ottobre 2020, incontro valevoloe per il Girone B della Serie C.

Programma 12esima giornata Serie B 2026-’27:

Venerdì 20 novembre 2026:

Verona – Cesena (ore 20:30)

Sabato 21 novembre 2026:

Ascoli – Vicenza (ore 15:00)

Carrarese – Entella (ore 15:00)

Modena – Juve Stabia (ore 15:00)

Sampdoria – Benevento (ore 15:00)

SudTirol – Cremonese (ore 15:00)

Catanzaro – Palermo (ore 17:15)

Empoli – Pisa (ore 19:30)

Domenica 22 novembre 2026:

Avellino – Mantova (ore 15:00)

Arezzo – Padova (ore 17:15)

Classifica dopo l’11esima giornata: Palermo p.27; Modena p.23; Ascoli p.20; Mantova p.19; Pisa, Avellino, Verona e Benevento p.16; Padova, SudTirol, Cesena e Cremonese p.15; Juve Stabia p.12; Sampdoria ed Arezzo p.11; Carrarese ed Entella p.10; Vicenza ed Empoli p.9; Catanzaro p.6. Nota: Juve Stabia 4 punti di penalizzazione.

Last modified: Novembre 19, 2026