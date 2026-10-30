Serie BKT: la presentazione della decima giornata

Written by Redazione• 5:58 pm• Pisa SC

PISA – L’avvenuta disputa del primo dei quattro turni infrasettimanali comporta una leggera variazione del programma della decima giornata del Torneo Cadetto, suddivisa in soli due giorni, con 5 incontri previsti per sabato 31 ottobre – tra cui spicca il confronto diretto Modena-Mantova – ed altrettanti domenica 1 novembre, fra cui Avellino-Pisa e Palermo-Vicenza.

di Giovanni Manenti

Il compito di aprire le gare dell’ultimo giorno di ottobre spetta al “Match Clou” di giornata, che oppone al “Braglia” Modena e Mantova, ovvero le due squadre che si sono scambiate le posizioni a conclusione del turno infrasettimanale, con i padroni di casa ad aver approfittato della sconfitta interna dei virgiliani per portarsi al secondo posto in Classifica, per una sfida i cui precedenti nel corrente Millennio sono tutti a favore dei “Canarini”, visto che gli ospiti non hanno mai vinto nelle 10 occasioni in cui le due formazioni si sono affrontate, collezionando 6 pareggi a fronte di quattro sconfitte, mentre chiamata alla conferma dopo il successo nel “Derby lombardo” è la Cremonese, che ospita allo “Zini” la sorpresa Benevento, imbattuto da sei giornate e che ha fatto bottino pieno nelle ultime due trasferte a Carrara ed Arezzo, con entrambi tecnici a dover fare a meno (Barbieri e Kouan, rispettivamente) di uno squalificato, ed i grigiorossi impegnati a risalire posizioni in graduatoria dopo lo stentato avvio di Campionato, anche se i tre soli precedenti in terra lombarda tra le due squadre evidenziano una curiosa parità, ovvero un pari ed una vittoria per 1-0 a testa.

Programma delle ore 15 che si conclude con il SudTirol – che sembra aver perso lo smalto delle prime giornate, avendo raccolto solo due punti nelle quattro ultime uscite – ad attendere al “Druso” un Cesena che proprio nel turno infrasettimanale ha interrotto un digiuno di vittorie che durava da fine agosto, oltre a risultare imbattuto nei due soli precedenti in Serie B (1-1 ad inizio maggio 2025 ed 1-0, rete di Cristian Shpendi a fine del successivo mese di ottobre) tra i Cadetti contro gli altoatesini, per poi lasciare spazio alla delicata sfida del “Nicola Ceravolo” fra il Catanzaro reduce dall’aver inaugurato con il pari “last minute” di Benevento l’era Mignani sulla panchina giallorossa ed un Padova che ha, viceversa, rialzato la testa con le doppie affermazioni di Avellino e con il SudTirol, così da agganciare quest’ultimo al settimo posto in graduatoria, sperando in casa biancoscudata di poter replicare il successo della scorsa stagione, un 1-0 che porta la firma di Perrotta.

Più o meno lo stesso clima con cui va in scena il “Derby ligure”, che vede l’altro fanalino di coda Sampdoria ospitare al “Luigi Ferraris” la Virtus Entella con il chiaro obbligo dei tre punti per i blucerchiati, ancorché gli ospiti abbiano sinora conquistato in trasferta 7 dei 10 punti in Classifica, ed anche nella scorsa stagione uscirono imbattuti da Marassi, con un pari per 1-1 che vide Parodi replicare all’iniziale vantaggio di Cherubini per i padroni di casa, per poi toccare all’Arezzo inaugurare il programma domenicale con la speranza, affrontando l’Ascoli davanti al proprio pubblico, di cogliere la prima vittoria interna di questo Campionato, pur se i bianconeri ospiti rappresentano una delle liete sorprese del corrente Torneo Cadetto, avendo gli stessi subito sinora una sola sconfitta, oltre ad essere imbattuti da cinque turni, ed a complicare ancor più i programmi degli amaranto padroni di casa ecco il fatto di non avere superato i marchigiani (1-1 ed 1-2) nelle ultime due occasioni in cui li hanno affrontati in Serie C.

Alla stessa ora, un Pisa reduce da cinque turni di imbattibilità e dalla bella prova contro il Palermo, si reca al “Partenio” per rendere visita ad un Avellino che fra le mura amiche ha sinora evidenziato un rendimento (due successi, altrettante sconfitte ed un pari) altalenante che lo ha portato ai margini della Zona Playoff, mentre i nerazzurri vorranno confermare l’ottimo stato di forma del proprio reparto offensivo, capace di andare 12 volte a segno nelle ultime cinque giornate, anche se i precedenti in terra irpina tra i Cadetti sono tutt’altro che rassicuranti, con tre vittorie rispetto ad un pari e ad una sola sconfitta a favore dei padroni di casa, con un clima ben diverso a respirarsi al “Castellani”, dove all’Empoli non ha giovato (un solo punto in quattro turni) il cambio di allenatore, con il tecnico Andreoletti a dover affrontare la Juve Stabia privo dei due squalificati Magnino e Steven Shpendi e gli ospiti desiderosi di riscattare l’amara battuta d’arresto interna con il Verona maturata nei minuti conclusivi, potendo i padroni di casa affidarsi alla tradizione, che li vede essersi aggiudicati quattro dei cinque confronti andati in scena tra i Cadetti, pur se nella scorsa stagione a cogliere i tre punti sono stati gli ospiti, con un 2-1 in rimonta deciso da Leone e Carissoni.

A seguire, l’interessante sfida del “Bentegodi” per verificare o meno la crescita del Verona reduce dal successo di Castellammare di Stabia, opposto peraltro ad una delle formazioni più in forma del momento, vale a dire la Carrarese che dal cambio di allenatore ha ottenuto tre vittorie ed una sconfitta di misura a Palermo, mettendo oltretutto in mostra una serie di giovani alquanto interessanti, ancorché si tratti di un inedito assoluto fra le due formazioni, mentre il compito di far calare il sipario sulla decima giornata spetta alla Capolista Palermo, con il vantaggio di scendere in campo al “Renzo Barbera essendo a conoscenza dei risultati delle dirette avversarie per la Promozione diretta, affrontando un Vicenza attualmente in Zona Playout, per un match che fra i Cadetti non va in scena da 12 anni, ovvero da metà maggio 2004 allorché i rosanero si imposero con un netto 3-0 (reti di Gasbarroni, Toni e Di Donato), stagione al termine della quale vennero promossi nella Massima Divisione.

Programma decima giornata Serie B 2026-’27:

Sabato 31 ottobre 2026:

Cremonese – Benevento (ore 15:00)

Modena – Mantova (ore 15:00)

SudTirol – Cesena (ore 15:00)

Catanzaro – Padova (ore 17:15)

Sampdoria – Entella (ore 19:30)

Domenica 1 novembre 2026:

Arezzo – Ascoli (ore 15:00)

Avellino – Pisa (ore 15:00)

Empoli – Juve Stabia (ore 15:00)

Verona – Carrarese (ore 17:15)

Palermo – Vicenza (ore 19:30)

Classifica: Palermo p.22; Modena p.19; Ascoli p.18; Mantova p.17; Pisa e Benevento p.15; Padova e SudTirol p. 13; Avellino e Verona p.12; Cesena p.11; Arezzo, Carrarese ed Entella p.10; Cremonese e Vicenza p.9; Juve Stabiap.8; Empoli p.7; Sampdoria e Catanzaro p.5. Nota: Juve Stabia 4 punti di penalizzazione.

Last modified: Ottobre 30, 2026