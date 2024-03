Serie BKT. La presentazione della 29esima giornata

Scritto da admin• 6:11 am• Pisa SC

Ad inaugurare la giornata Parma-Brescia al Tardini venerdì 8 marzo

PISA – Con il torneo cadetto entrato nella sua fase conclusiva, il calendario della 29esima giornata torna a proporre il posticipo del lunedì sera, così che, dopo il consueto anticipo di venerdì 8 marzo Parma-Brescia, il relativo programma prosegue con sei incontri al sabato pomeriggio (tre alle ore 14:00 ed altrettanti alle 16:15), due gare alle 16:15 di domenica e conclusione con Sampdoria-Ascoli di lunedì 11 marzo alle 20:30.

di Giovanni Manenti

La volata verso la Serie A a dieci turni dalla conclusione inizia per la capolista Parma, in serie positiva da sei giornate, con la sfida che la oppone al “Tardini” ad un Brescia che con la vittoria di sabato scorso sul Palermo è entrato a pieno diritto nella Zona Playoff, per un appuntamento che rappresenta un “Classico” fra le due formazioni e con le “Rondinelle” ad augurarsi di ripetere l’impresa portata a termine ad inizio dicembre 2021, allorché una rete di Cistana consentì di far propria l’intera posta, mentre il pomeriggio del sabato si apre con la sfida in chiave Playoff tra il Cosenza, desideroso di riscattare la sconfitta patita nel “Derby calabrese” contro il Catanzaro ospitando al “Gigi Marulla” un Cittadella che domenica scorsa contro il Pisa ha collezionato l’ottava sconfitta consecutiva e che, pertanto, non può più permettersi passi falsi per non ritrovarsi invischiato nelle parti basse della Graduatoria, recandosi peraltro su di un campo dove si è imposto una sola volta, esattamente quattro anni fa, con un 2-1 a firma Stanco e Vita.

Completano il quadro del programma delle ore 14:00 le sfide in chiave Playoff-Playout che coinvolgono al “Braglia” il Modena e la Feralpisalò, le cui rispettive sconfitte interne del turno precedente le hanno allontanate da tali obiettivi, oltretutto interrompendo per i padroni di casa una serie positiva che durava da 6 giornate, mentre per gli ospiti bresciani si stanno riducendo le occasioni per sperare di agganciare gli spareggi salvezza, al contrario della sfida del “Picco”, dove lo Spezia affronta il SudTirol, rilanciato dagli 8 punti conquistati nelle ultime quattro uscite che lo hanno portato ad una sola lunghezza dalla Zona Playoff, che intende dare continuità a tale percorso per ripetere analoga impresa compiuta la precedente stagione allorché era un esordiente tra i Cadetti, dovendo peraltro fare i conti con i bianconeri locali per i quali, rinfrancati dal pari e, soprattutto, dalla buona prova di domenica scorsa a Bari, non vi è altra alternativa alla vittoria se vogliono evitare la retrocessione diretta.

L’appuntamento clou della giornata è in programma alle 16:15 di sabato allo “Zini”, dove la Cremonese (ancorché priva di Johnsen, squalifica<to per due giornate …) affronta il Como in un “Derby lombardo” che pone di fronte la seconda e la terza forza del Campionato, con i grigiorossi padroni di casa a vantare l’attuale più lunga striscia di imbattibilità, risultando l’ultima sconfitta quella subita a fine girone di andata a Palermo, il che li porta a comandare la graduatoria del ritorno con 21 punti (tre in più di Parma e Catanzaro …), con la speranza per la formazione di Mister Stroppa di confermare il trend delle sfide con i lariani, da cui sono usciti vittoriosi nelle ultime tre occasioni, mentre per vedere il Como affermarsi a Cremona occorre risalire ad oltre 10 anni fa in Lega Pro (1-0 a firma Moi), un incontro al cui esito guarda con rinnovata ambizione anche il Catanzaro, in serie positiva da 7 turni ed i cui 10 punti raccolti nelle ultime quattro giornate hanno riproposto quale candidato alla Promozione diretta, il quale ospita una Reggiana che, viceversa, non ottiene i tre punti da fine gennaio (2-0 esterno a Bari …), circostanza che l’ha portata ai margini della Zona Playout.

Completa la lista delle gare del sabato il match che all’Arena Garibaldi oppone un Pisa rinfrancato dopo il convincente successo di domenica scorsa a Cittadella alla Ternana viceversa reduce dalla sconfitta interna contro la Capolista e che, peraltro, proprio in trasferta ha colto le sue due ultime affermazioni espugnando i terreni di Reggiana e Palermo, con il Mister nerazzurro Aquilani a poter contare sul rientrante D’Alessandro e su Valoti che ha scontato il turno di squalifica, mentre un punto interrogativo restano le condizioni di Bonfanti, quanto mai importante per le soluzioni in attacco, con il programma domenicale che vede il Venezia, vistosi scavalcato da Cremonese e Como dopo la sconfitta di domenica scorsa in riva al Lario, cercare di approfittare del confronto diretto fra queste ultime ospitando al “Penzo” un Bari al quale il doppio cambio di guida tecnica non sembra aver ancora dato l’attesa spinta per risalire in graduatoria, con la speranza pertanto fra i biancorossi pugliesi di replicare il successo della scorsa stagione, un 2-1 a firma Antenucci e Cheddira.

Per concludere, l’altro incontro della domenica pomeriggio oppone il Lecco alla virtuale “ultima chiamata” per evitare quella che sembra oramai una retrocessione annunciata, così come non ha alternativa alla conquista dei tre punti il Palermo, reduce da due sconfitte consecutive che ne hanno, al momento, vanificato la rincorsa che lo aveva portato a ridosso della Promozione diretta, mentre nel posticipo serale di lunedì la Sampdoria è chiamata a sfatare l’incredibile “tabù Marassi”, dove ha già collezionato ben 7 sconfitte e non regala una gioia ai propri tifosi addirittura dal 9 dicembre(2-0 al Lecco), ospitando peraltro un Ascoliassetato di punti e che si reca in Liguria dovendo fare a meno di due importanti pedine quali Viviano e Di Tacchio, entrambi appiedati dal Giudice Sportivo.



