Serie BKT. La presentazione della 24esima giornata

Scritto da admin• 10:48 am• Pisa SC

PISA – Con il primo posto in classifica ad essere oramai “blindato” da parte della Capolista Frosinone, la caccia alla Promozione diretta e all’accesso ai play-off rende entusiasmante il Torneo Cadetto.



di Giovanni Manenti

Ad inaugurare la 24esima giornata il gustoso anticipo di venerdì 10 febbraio tra Genoa e Palermo, cui fanno seguito gli otto incontri del sabato e quindi toccare a Bari e Cosenza concludere il programma con il posticipo di domenica pomeriggio 12 febbraio.

Una sfida, quella fra rossoblù liguri e rosanero siciliani che si appresta ad infiammare il “Luigi Ferraris” di Marassi, visto che i padroni di casa, reduci da una scialba prestazione a Parma coincisa con la prima sconfitta da quando Alberto Gilardino si è seduta in panchina, sono chiamati al pronto riscatto per conservare la seconda posizione in graduatoria, trovandosi peraltro ad affrontare il peggior avversario possibile, vale a dire quel Palermo che vanta attualmente la miglior serie positiva, imbattuto da ben 9 turni in cui ha conquistato 19 punti che hanno consentito alla formazione di Corini di risalire dal 16esimo al sesto posto in Classifica, match che in Serie B non si disputa da fine novembre 2003, concluso 1-1 con il pari dei rosanero siglato proprio dall’attuale tecnico.

Dal canto suo, la capolista Frosinone cercherà di non lasciarsi scappare l’occasione per incrementare il proprio già cospicuo vantaggio sulle inseguitrici ospitando al “Benito Stirpe” – dove non hanno ancora conosciuto sconfitte, con 9 vittorie e 2 pareggi al loro attivo – un Cittadella a cui gli innesti del mercato di gennaio hanno dato nuova linfa, essendo i veneti imbattuti in questo avvio dei Girone di ritorno, magari sperando nella replica, nonostante l’assenza dell’attaccante principe Mirko Antonucci, dell’impresa della scorsa stagione, allorché una rete di Okwonkwo regalò i tre punti ad inizio ottobre 2021, nel mentre a Reggio Calabria si affrontano due formazioni come Reggina e Pisa che hanno iniziato con il piede sbagliato il ritorno (una vittoria e 3 sconfitte per gli amaranto padroni di casa e 2 pareggi ed altrettante sconfitte per i nerazzurri di Mister D’Angelo …), per una gara che potrebbe dire già molto sul futuro delle due contendenti, che si trovano entrambe a dover fare i conti con una pesante assenza a centrocampo, viste le squalifiche di Majer e Marin rispettivamente.

Oramai non più una sorpresa (solo 2 sconfitte in 20 gare con il tecnico Bisolli alla guida …), il SudTirol spera di continuare a coltivare il proprio sogno ospitando il Como reduce dalla battuta d’arresto contro la Capolista ma che nelle ultime giornate ha dimostrato chiari segni di ripresa ed intende lasciarsi alle spalle il più presto possibile la Zona Playout, così come in ottica Playoff desta interesse il confronto fra Ternana e Parma, che attualmente occupano la settima ed ottava posizione a pari merito con 33 punti, con gli emiliani alla ricerca di dare una svolta decisiva al loro cammino, sinora caratterizzato da alti e bassi sin troppo imbarazzanti, mentre gli umbri vogliono rispondere sul campo ai problemi finanziari del loro Presidente.

Chi è altresì atteso al pronto riscatto, se non vuole perdere il “treno Playoff” è il Cagliari, che venerdì scorso ha subito a Modena la prima sconfitta della gestione Ranieri, trovandosi ad affrontare il Benevento al cui tecnico Fabio Cannavaro l’1-2 interno contro il Venezia è costata la panchina, sostituito da Roberto Stellone a cui tocca il non facile compito di tirare fuori dalle sabbie mobili della bassa Classifica una formazione sinora apparsa la brutta copia di quella ammirata le scorse stagioni, così come altamente delicata è la sfida che oppone al “Ciro e Lillo Del Duca” di Ascoli i bianconeri padroni di casa – a loro volta con un cambio di guida tecnica, avendo Roberto Breda sostituito l’esonerato Cristian Bucchi – al Perugia che, grazie alle affermazioni nelle ultime due giornate, si è per la prima volta nel corso del Torneo portato al di sopra della Zona Playout ed intende pertanto proseguire su questa strada, contando anche sulla tradizione che vede la formazione umbra aver subito l’ultima sconfitta nelle Marche a metà novembre 2015.

Il terzo cambio di panchina della settimana vede Davide Possanzini alla guida di un Brescia da tempo in caduta libera – reduce da 4 sconfitte consecutive e con soli 2 pareggi negli ultimi 9 turni, con l’ultima vittoria al 2-0 sulla SPAL di fine novembre – e sprofondato nella Zona Playout, costretto a cercare di portare via punti dalla trasferta di Modena con gli emiliani, viceversa, ad aspirare ad un posto fra i Playoff tutt’altro che impossibile da raggiungere, mentre in Laguna va in scena una delle tante “sfide salvezza” che oppone due formazioni reduci da risultati diametralmente opposti, ovvero il Venezia tornato al successo dopo 5 giornate nella trasferta di Benevento e la SPAL al contrario sconfitta a domicilio dal Bari, così che le due compagini si trovano ora appaiate a quota 24 punti al terz’ultimo e quart’ultimo posto.

Il programma si conclude con il posticipo domenicale tra il Bari, rilanciato dal successo di Ferrara e che cercherà. conoscendo i risultati delle altre concorrenti, di trarre profitto dagli stessi ospitando al “San Nicola” il fanalino di coda Cosenza, sperando di migliorare il proprio record interno che lo ha sinora visto subire già 3 sconfitte, facendo affidamento sul Capocannoniere Cheddira, mentre per i calabresi, a questo punto della stagione, ogno occasione persa può rivelarsi determinante.

foto tratta da www.Pisasportingclub.it

Last modified: Febbraio 10, 2023