Serie BKT. Il punto sul campionato dopo il turno infrasettimanale

Written by Redazione• 7:25 am• Pisa SC

PISA – Il pirotecnico pari del Palermo contro il Pisa e la contemporanea sconfitta interna del Mantova ridisegnano la Classifica alle spalle dei rosanero capolista, con il secondo posto ora appannaggio solitario del Modena corsaro a Vicenza, tallonato dall’Ascoli vittorioso sulla Sampdoria, mentre risale il Padova che aggancia il SudTirol, al pari di Verona e Cesena, così come, in chiave salvezza, fa un importante passo avanti la Carrarese che si aggiudica il Derby toscano con l’Arezzo.

di Giovanni Manenti

Prometteva scintille il ritorno di Mister Inzaghi alla “Cetilar Arena” per sfidare il Pisa con il suo Palermo e così è stato, con una prima mezz’ora di studio prima che ad accendere le micce fossero i nerazzurri con la prima doppietta con i nuogvi colori di uno scatenato Pittarello che manda i padroni di casa al riposo sul doppio vantaggio e Mister Bianco ad ipotizzare un altro 3-0 al suo rivale in panchina ad un anno esatto di distanza dallo 0-3 al “Renzo Barbera” con il suo Monza, ma l’avvio della ripresa fa registrare tutto un altro copione e, nello spazio di un quarto d’ora (dal 54′ al 69′), gli ospiti ribaltano addirittura il risultato con il sesto centro di Johnsen, cui seguono la prima rete stagionale di Peda ed il quarto sigillo del sempre più promettente Vavassori, prima che a ristabilire la parità tocchi a Marras, a segno per la terza giornata consecutiva, per un pari che consente ai nerazzurri di mantenersi ia quinta posizione alla pari con il Benevento, mentre cade per la seconda volta conmsecutiva in casa il Mantova, sconfitto al “Danilo Martelli” dalla Cremonese nel “Derby lombardo” che vede gli ospiti sbloccare il risultato in apertura con il quarto centro stagionale di Bonazzoli, per poi resistere con sufficiente tranquillità agli attacchi biancorossi e quindi mettere al sicuro il risultato con la rete nel finale di Nasti, per un successo che consente ai grigiorossi di tornare a conquistare i tre punti che mancavano da inizio settembre (3-1 al Padova) e, soprattutto, li tira fuori dalla zona retrocessione, mentre i padroni di casa scivolano dal secondo al quarto posto.

Della battuta d’arresto dei virgiliani, difatti, approfitta il Modena che passa a Vicenza dopo aver rimontato nello spazio di 3′ l’iniziale vantaggio dei padroni di casa, frutto di un’autorete di Nieling, grazie al sesto centro di un’inarrestabile Bolotti (a segno per il quinto turno consecutivo), per poi far sua l’intera posta nel finale con Ambrosino per un successo che consente ai “canarini” di portarsi da soli in seconda posizione, così come fa un altro importante balzo in avanti in Classifica l’Ascoli che, davanti al proprio pubblico, allunga a cinque giornate la propria serie positiva, riuscendo a scardinare, dopo un primo tempo avaro di emozioni, la resistenza della Sampdoria grazie al quarto centro stagionale del sempre più convincente Silipo, per poi chiudere il match nell’arco di 60″ che vedono dapprima i blucerchiati cogliere il palo con Henderson e quindi, sul rovesciamento di fronte, toccare all’ex nerazzurro Abildgaard deviare nella propria porta un traversone dalla sinistra per una sconfitta che riporta i liguri all’ultimo posto della graduatoria.

Chi, viceversa, non riesce ad approfittare della sconfitta del Mantova è il Benevento che, ospitando il Catanzaro al “Ciro Vigorito” e pur allungando a sei turni la propria serie positiva, si fa rimontare per la seconda volta consecutiva davanti al proprio pubblico dopo essere passato in vantaggio ad inizio ripresa con un calcio di rigore trasformato da Salvemini ed i calabresi a dover ringraziare la prima rete stagionale del subentrato Buso messa a segno nel recupero, così regalando il primo punto al nuovo tecnico Michele Mignani che, curiosamente,aveva il proprio figlio Guglielmo nelle file dei padroni di casa, mentre, al contrario, riesce “l’operazione aggancio” al Padova che, avendo la meglio sul SudTirol allo “Stadio Euganeo” raggiunge gli altoatesini a quota 13 punti in Classifica, sfruttando la prima rete con i nuovi colori di Artistico cui si aggiunge il raddoppio di Capelli nel finale di gara a certificare per i biancoscudati la seconda vittoria consecutiva ed il conseguente rilancio in graduatoria.

Non riesce, al contrario, ancora una volta all’Entella di sfatare il tabù dello “Enrico Sannazzari” dove non vince dall’ultima giornata dello scorso Campionato ed anche nel match contro l’Avellino, allorquando i tre punti sembravano cosa fatta dopo il vantaggio maturato poco prima dello scoccare della mezz’ora di gioco con la rete di Tirelli e sfumato nel recupero nel modo più beffardo possibile, ovvero con un cross sbagliato del subentrato Adamo, alla sua prima apparizione con i nuovi colori, consentendo così agli irpini di mantenersi a ridosso della Zona Playoff, pur venendo avvicinati dal Cesena che fa sua la “sfida in famiglia” dei gemelli Shpendi, superando al “Dino Manuzzi” l’Empoli grazie proprio al ritorno al goal di Cristian – che non segnava da metà settembre scorso e tornato Capocannoniere solitario con 7 centri – per poi trovare i tre punti, dopo il provvisorio pareggio ospite con Saporiti, per una grottesca autorete dell’estremo difensore Seghetti a contrasto con l’altro gemello Steve, con quest’ultimo a completare una serata sfortunata venendo espulso nel recupero.

Si decidono nei minuti finali le due ultime gare del nono turno, con il Verona a fare bottino pieno sul campo della Juve Stabia in un match avaro di grandi emozioni e che sembrava destinato a concludersi a reti bianche, prima che un contropiede ben orchestrato e finalizzato al meglio da Harroui consegni agli “Scaligeri” tre punti di vitale importanza, in quanto consentono loro di portarsi a 12 punti in graduatoria alla pari con l’Avellino e ad una sola lunghezza dalla Zona Playoff, nel mentre prosegue con successo la “Cura Pagliuca” per la Carrarese, con gli apuani a centrare il terzo successo nelle ultime quattro giornate superando l’Arezzo allo “Stadio dei Marmi” con il punteggio sbloccato all’83’ dal 20enne sloveno Scuola Inter Luka Topalovic che, entrato da pochi minuti, sfrutta un lungo rilancio sul quale la difesa ospite si fa trovare impreparata, per poi toccare ad un altro giovane, vale a dire Gabriele Parlanti mettere al sicuro il risultato per gli apuani, rendendo vano il rigore trasformato da Pattarello nel recupero per gli amaranto, ora raggiunti a quota 10 punti proprio dai giallazzurri.

Risultati nona giornata Serie B 2026-’27:

Benevento – Catanzaro 1-1

Ascoli – Sampdoria 2-0

Cesena – Empoli 2-1

Entella – Avellino 1-1

Mantova – Cremonese 0-2

Padova – SudTirol 0-2

Vicenza – Modena 1-2

Pisa – Palermo 3-3

Carrarese – Arezzo 2-1

Juve Stabia – Verona 0-1

Classifica: Palermo p.22; Modena p.19; Ascoli p.18; Mantova p.17; Pisa e Benevento p.15; Padova e SudTirol p. 13; Avellino e Verona p.12; Cesena p.11; Arezzo, Carrarese ed Entella p.10; Cremonese e Vicenza p.9; Juve Stabiap.8; Empoli p.7; Sampdoria e Catanzaro p.5. Nota: Juve Stabia 4 punti di penalizzazione.

Last modified: Ottobre 29, 2026