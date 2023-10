Serie BKT. Il punto dopo l’undicesima giornata. Risultati e classifica

Scritto da Antonio Tognoli• 12:57 pm• Pisa SC

PISA – Grazie al successo di Ascoli ed alle contemporanee sconfitte di Catanzaro e Palermo. la capolista Parma tenta la prima fuga di un Campionato che ha completato la sua 11esima giornata, caratterizzata dai riscatti di Como e Cremonese, oltre che dalla crescita di Modena, Sudtirol e Reggiana, mentre in coda completa la sua settimana da sogno il Lecco, al secondo successo esterno consecutivo in quattro giorni.

di Giovanni Manenti

Uscita vittoriosa dalla insidiosa trasferta di Ascoli con un 3-1 su cui mette la decisiva firma il 25enne rumeno Dennis Man (autore delle prime due reti dei Ducali e salito a quota 5 fra i marcatori …), il Parma porta ora a 5 i punti di vantaggio (26 a 21) sul Catanzaro, viceversa sconfitto 0-1 a Como in una gara decisa in avvio da un calcio rigore trasformato da Verdi per i lariani, tornati così al successo dopo tre turni di astinenza e rilanciati in Classifica avendo altresì ancora una gara da recuperare, ovvero l’atteso derby con il Lecco, in programma il 28 novembre prossimo.

Della sconfitta dei calabresi approfitta il Venezia, che supera 2-1 al “Penzo” un Pisa che si era portato anch’esso in vantaggio in avvio, grazie ad un rigore trasformato da Valoti per un atterramento di Barbieri da parte dell’estremo difensore neroverde Bertinato, salvo farsi raggiungere poco dopo la mezzora da una potente conclusione dal limite di Pierini (tornato a segnare dopo un digiuno che datava da fine agosto …) e quindi superare a poco più di un quarto d’ora dal termine, con Johnsen a finalizzare una bella azione corale dei padroni di casa, ma che ha anche visto la difesa nerazzurra troppo arrendevole, mentre al “Renzo Barbera” ilLecco replica la vittoria di martedì scorso all’Arena Garibaldi superando con lo stesso punteggio di 2-1 il Palermo, punteggio confezionato nella prima frazione dalle reti di Crociata (palermitano di nascita …) e del 21enne Scuola Juventus Alessandro Sersanti, al suo primo centro fra i Cadetti, e difeso grazie alla giornata di vena dell’estremo difensore Melgrati, battuto solo nel recupero da Brunori su rigore.

Tali risultati hanno consentito di accorciare le distanze rispetto al secondo posto, ora distante appena 2 punti, al Modena che, dopo la vittoria di Brescia nel recupero di martedì, si è ripetuto superando 2-1 la Ternana fra le mura amiche, su cui hanno messo la firma l’ex di turno Antonio Palumbo (al suo primo centro stagionale …) ed il subentrato Falcinelli, rendendo vana la rete nel recupero di Dionisi a condannare una formazione umbra la cui posizione in Classifica si fa sempre più preoccupante, al pari di quella della Sampdoria che, pur disputando una buona gara a Bolzano, cede per 3-1 al Sudtirol capace di rimontare lo svantaggio siglato dal 20enne uruguaiano Facundo González in avvio di ripresa, dapprima con il punto del pari di Odogwu al 77′ e quindi nel recupero con il rigore trasformato da Casiraghi (che così raggiunge Coda a quota 7 in vetta alla Classifica Cannonieri …) ed il sigillo del 22enne Scuola Juventus Emanuele Pecorino, in classica azione di contropiede.

Turno positivo anche per le ambizione Cremonese e Bari, con i grigiorossi a cogliere il loro quarto successo esterno stagionale imponendosi 2-1 a Cittadella nell’anticipo di venerdì sera, al termine di una gara che si infiamma nel finale, dapprima con un “botta e risposta” nel giro di 2′, con Vita a rispondere al vantaggio ospite di Ravanelli, per poi toccare a Vazquez, al suo primo centro con i nuovi colori, portare i tre punti con un perfetto colpo di testa nel recupero, mentre i biancorossi pugliesi condannano il Brescia alla seconda sconfitta casalinga nello spazio di sei giorni espugnando il “Rigamonti” in rimonta dopo il rigore trasformato in apertura da Moncini per le “Rondinelle”, vantaggio vanificato dalle rete di Diaw e Vicari nella ripresa che consegnano al Bari un successo che mancava da fine agosto, allorché si imposero per 1-0 sempre in trasferta, allora a Cremona.

Infine, termina a reti bianche la sfida tra Spezia e Cosenza che ha visto i padroni di casa tornare a giocare al “Picco” in una gara che ha racchiuso le maggiori emozioni nel recupero, dapprima con un palo colto da Venturi per gli ospiti a portiere battuto e quindi con l’estremo difensore silano Micai a dir poco prodigioso nel deviare un colpo di testa di Moro su azione di calcio d’angolo, mentre la Reggiana espugna d’autorità il neutro di Piacenza, infliggendo alla Feralpisalò una pesante sconfitta per 3-0 afirma Antoste, Cigarini e Pieragnolo che, se da un lato rilancia gli emiliani in Graduatoria (ora a due soli punti dalla Zona Playoff …), dall’altro condanna i lombardi allo scomodo ruolo di fanalino di coda.

Risultati 11esima giornata:

Cittadella – Cremonese 1-2

Como – Catanzaro 1-0

Feralpisalò – Reggiana 0-3

Spezia – Cosenza 0-0

Sudtirol – Sampdoria 3-1

Ascoli -.Parma 1-3

Brescia – Bari 1-2

Modena – Ternana 2-1

Palermo – Lecco 1-2

Venezia – Pisa 2-1

Classifica: Parma p.26; Venezia e Catanzaro p.21; Palermo p.20; Modena p.19; Como p.17; Cremonese e SudTirol p.16; Cosenza p.15; Bari e Reggiana p.14; Brescia e Cittadella p.13; Pisa ed Ascoli p.12; Spezia p.8; Lecco e Sampdoria p.7; Ternana p.6; Feralpisalò p.5.



Note: Sampdoria 2 punti di penalizzazione – Lecco e Brescia 2 partite in meno, Palermo, Como, Sudtirol e Spezia una partita in meno

Foto Pisa Sporting Club

