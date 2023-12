Serie BKT. Il punto dopo l’ultima di andata: risultati e classifica

Scritto da admin• 1:05 pm• Pisa SC

PISA – Il torneo cadetto va in vacanza a conclusione di un girone d’andata la cui ultima giornata conferma l’indiscussa superiorità da parte della Capolista Parma, vede la conferma del Como quale pretendente alla Promozione diretta ed il rilancio delle ambizioni del Palermo, Po mentre in coda i successi di Reggiana e Lecco fanno sì che vi siano ben 7 squadre racchiuse in tre punti ad evitare il Playout.

di Giovanni Manenti

Chiamato a verificare le ambizioni di un Brescia imbattuto da sei turni (ovvero da quando si è seduto in panchina il tecnico Rolando Maran), il Parma non fa sconti, chiudendo la pratica ancor prima dello scoccare della mezzora di gioco grazie ai centri di Bernabé e Man (con quest’ultimo salito a quota 8 tra i Marcatori), per poi controllare senza eccessivo affanno il resto dell’incontro e “girare” a quota 41 punti (due in più del Frosinone della scorsa stagione) e, soprattutto, ampliando a 6 lunghezze il margine di vantaggio su di un Venezia che non sa più vincere, rischiando addirittura la sconfitta sul neutro di Piacenza contro la rinata Feralpisalòdi questo dicembre, passata due volte in vantaggio con la doppietta del 22enne Scuola Juventus Mattia Compagnon ed altrettante raggiunta dal ritorno al goal di Pohjanpalo e da Altare a meno di 15′ dal termine.

Con questo pareggio i lagunari si sono visti raggiungere al secondo posto dal Como corsaro a Cosenza, con i lariani capaci di ribaltare lo svantaggio iniziale di Tutino grazie a due perle di Cutrone (salito a quota 7 fra i marcatori …) e di Verdi per il 2-1 definitivo che manda in crisi i padroni di casa, ora con un solo punto di margine sulla Zona Playout e con la posizione del tecnico Caserta quanto mai a rischio, mentre, al contrario, continua a stupire il cammino del Cittadella, che con il pari a reti bianche di Ascoli, ha infilato l’ottavo risultato utile consecutivo che gli consente di isolarsi al quarto posto in graduatoria a quota 33 punti.

La sfida più emozionante di giornata – e che potrebbe avere un significato importante nel prosieguo del Torneo per le due protagoniste – è quella del “Renzo Barbera” di Palermo, dove i padroni di casa, due volte in svantaggio con la Cremonese per i centri di Ghiglione e Castagnetti inframezzati dal temporaneo pari di Nedelcearu, rischiano il ko ad inizio ripresa per la rete di Coda annullata per un millimetrico fuorigioco, prima di riuscire a ribaltare l’esito dell’incontro dapprima con il 2-2 siglato da Di Francesco e quindi con la punizione di Stulac al 97′ che sorprende un quanto mai incerto Jungdal, dando così modo ai rosanero di agganciare i grigiorossi a quota 32 punti in Classifica, a causa anche della contemporanea sconfitta del Catanzaro (terza battuta d’arresto consecutiva …) contro una Reggiana a cui è bastata la rete di Girma in chiusura di primo tempo per far suoi tre punti che proiettano gli emiliani addirittura in 12esima posizione.

Continua a non vincere il Modena, che sul campo dello Spezia assapora il successo che manca oramai da quattro giornate, passando in vantaggio con un rigore trasformato da Palumbo a metà ripresa, prima che in uno degli ultimi assalti gli “aquilotti” trovassero la rete del pari grazie al primo centro in Italia da parte del 22enne georgiano Iva Gelashvili per un punto che, peraltro, non modifica di molto la precaria posizione dei bianconeri liguri, mentre fallisce un’altra occasione di accorciare le distanze verso la Zona Playoff la Sampdoria che, impegnata contro il Bari a Marassi, rischia addirittura la beffa per la rete realizzata in contropiede da Sibilli (al sesto centro stagionale) all’80’, prima che a salvare almeno il pari non pensi Sebastiano Esposito nel recupero.

Per concludere, forse il miglior Pisa della stagione se ne torna dalla trasferta umbra contro la Ternana con un punto e tanti rimpianti dopo una gara per larghi tratti dominata e che, dopo la rete del vantaggio siglata da Lisandru Tramoni con deviazione decisiva di Lucchesi, paga l’unica indecisione difensiva dell’intero incontro in avvio di ripresa per poi imprecare alla buona sorte sotto forma di due legni colpiti da Moreo ed altre occasioni mancate di un soffio, circostanza che lascia i nerazzurri con un margine di soli due punti sulla Zona Playout per il contemporaneo successo in rimonta del Lecco che, impegnato fra le mura amiche nel confronto diretto con il Sudtirol, ribalta l’ennesimo rigore trasformato dal cecchino Casiraghi (sempre più Capocannoniere con 11 reti …) in avvio di ripresa con la doppietta di Novakovic che consente ai lombardi di agganciare proprio gli altoatesini a quota 20 in graduatoria rendendo la lotta per la salvezza quanto mai incerta ed appassionante.

Risultati 19esima giornata:

Reggiana – Catanzaro 1-0

Ascoli – Cittadella 0-0

Brescia – Parma 0-2

Cosenza – Como 1-2

Feralpisalò – Venezia 2-2

Spezia – Modena 1-1

Ternana – Pisa 1-1

Palermo – Cremonese 3-2

Sampdoria – Bari 1-1

Classifica: Parma p.39; Venezia e Como p.35; Cittadella p.33; Cremonese e Palermo p.32; Catanzaro p. 30, Modena p.28; Brescia p.25; Sampdoria. Bari e Reggiana p.23: Pisa p.22; Cosenza p.21; Sudtirol e Lecco p.20; Ternana p.18; Ascoli e Spezia p.17; Feralpisalò p.14.

Sampdoria 2 punti di penalizzazione

