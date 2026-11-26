Written by Redazione• 8:01 am• Pisa SC

PISA – Il secondo dei quattro turni infrasettimanali del Torneo Cadetto – caratterizzato dal primato stagionale di reti, ben 33 – sorride al Palermo che, superando il SudTirol, porta ad otto le lunghezze di vantaggio sul terzo posto, ora occupato dalla coppia formata da Avellino e Mantova, mentre prosegue anche la marcia del Modena, che esce imbattuto dalla trasferta di Pisa e sale in Classifica il Cesena che fa suo lo scontro diretto con l’Ascoli, al pari di Sampdoria e Carrarese, entrambe vittoriose in trasferta ed, in coda, colgono fondamentali successi la Virtus Entella ed il Catanzaro, mentre, al contrario, sono fatali ai tecnici di Empoli e Vicenza le ulteriori battute d’arresto.

di Giovanni Manenti

Chiamata al riscatto dopo aver perso l’imbattibilità stagionale a Catanzaro, la Capolista Palermo risponde presente confermandosi inarrestabile davanti al proprio pubblico, dove anche il SudTirol è costretto ad alzare bandiera bianca di fronte alla forza d’urto del trio d’attacco rosanero che chiude la pratica già nel corso della prima frazione di gioco, con Johnsen, Pohjanpalo e Vavassori a segno, per poi toccare al centrocampista norvegese (salito a quota 9 fra i marcatori, una in più del suo giovane compagno di squadra) ristabilire le distanze dopo la rete del “gioiellino” di Scuola Como Rispoli per gli altoatesini, così che la formazione di Mister Inzaghi incrementa ad otto i punti di vantaggio sul terzo posto e distacca il Modena che esce imbattuto dalla “Cetilar Arena” contro un Pisa che, dopo un primo tempo in cui comanda il gioco ed è fermato dal palo sulla conclusione ravvicinata di Moreo – a cui gli ospiti rispondono con un “lampo” di Belotti pure lui a colpire i legni – si porta avanti in avvio di ripresa con il quarto centro in Campionato di Marras, salvo poi “farsi del male da sola” per la clamorosa ingenuità di Vural che si fa scippare la palla da Bianco per il punto del pari che consente agli emiliani di allungare a sei gare la propria serie positiva e con i nerazzurri a recriminare per l’ennesima occasione sprecata.

Dopo aver subito appena 9 reti nelle prime 12 giornate, l’Ascoli ne incassa cinque in un colpo solo a Cesena, in una sfida disputata sul piano dell’equilibrio per i primi 45′, in cui i padroni di casa sbloccano il risultato grazie al 20enne di Scuola viola Caprini (al suo primo centro fra i Professionisti) per poi dilagare nella ripresa in cui vanno a segno Gelli e, soprattutto, il Capocannoniere Cristian Shpendi che, con la sua tripletta, allunga decisamente in vetta alla Classifica Marcatori portandosi a quota 12 – così da eguagliare il bottino realizzato nella scorsa stagione – per una vittoria che consente ai romagnoli di agganciare i marchigiani a quota 21 al quinto posto, in quanto a superare gli stessi è il sempre più convincente Avellino che acuisce la crisi della Cremonese imponendosi allo “Zini” grazie ad una ripartenza perfettamente organizzata e finalizzata da Russo – anch’egli, con 6 centri all’attivo ad aver già eguagliato il suo massimo stagionale in carriera – a certificare la solidità della squadra di Mister Nesta (in serie positiva da cinque turni dove ha raccolto 11 punti) ed, al contrario, le difficoltà realizzative dei grigiorossi, che si ritrovano adesso ai margini della Zona Playout.

A far compagnia agli irpini in terza posizione è il Mantova, tornato al successo dopo quattro giornate di astinenza – e che, davanti al proprio pubblico, non vinceva da metà settembre (2-0 alla Sampdoria) – imponendosi con sufficiente facilità sull’Arezzo in un match in discesa dopo che ad aprire le marcature fosse in avvio il 20enne Scuola Inter Spinaccè, per poi toccare a Kouda dal dischetto ed a Bragantini arrotondare il punteggio nella ripresa per una sconfitta che fa scivolare gli amaranto al terz’ultimo posto, nel mentre, in ottica Playoff, si riscatta ampiamente dalla sconfitta di Marassi il Benevento, che al “Vigorito” travolge un Empoli in evidente crisi tecnica con un “pokerissimo” aperto da Okereke in avvio ed alla cui festa partecipano anche Prisco, Tumminello (al suo primo centro stagionale), il sempre più determinante Siatounis (salito a quota 5 fra i Marcatori) e Cherubini, per una debacle che costa la panchina ad Andreoletti, il che costringe la Società toscana – in serie negativa da ben 10 turni – al terzo cambio di guida in appena un terzo di stagione.

Chi, viceversa, sembra aver imboccato la strada giusta è la Sampdoria dell’ex tecnico nerazzurro Luca D’Angelo, che a Padova centra la quarta affermazione consecutiva mettendo nuovamente in mostra le qualità realizzative del 18enne prodotto del vivaio Mezzotero, che “trasforma in oro” ogni pallone che tocca, mettendo a segno la doppietta – intervallata dal provvisorio pari di Giunti per i padroni di casa – che, oltre a farlo salire a quota 4 centri in appena 300′ giocati, consente ai blucerchiati di scavalcare i biancoscudati in graduatoria e portarsi a due sole lunghezze dalla Zona Playoff, così come compie un importante passo avanti in Classifica la Carrarese che si impone di misura a Vicenza essendo sufficiente una splendida conclusione dalla distanza in apertura del Capitano Schiavi per il suo primo centro in Campionato che permette agli Apuani di agganciare a quota 16 punti la coppia veneta formata da Padova e Verona, mentre la sconfitta determina la conclusione dell’esperienza sulla panchina biancorossa da parte del tecnico Gallo, al cui posto è stato chiamato Davide Dionigi.

In una giornata nera per le formazioni venete, cade anche il Verona che nella trasferta di Chiavari vede la Virtus Entella festeggiare la prima vittoria stagionale davanti al proprio pubblico, ribaltando lo svantaggio iniziale messo a segno da Sarr per i gialloblù equilibrando il risultato già prima dell’intervallo con Corona per poi ribaltarlo a metà ripresa con il sempre più sorprendente Cuppone, facendo in modo che i liguri escano, al momento, dalla Zona Playout ed, al contrario, gli Scaligeri ad interrogarsi, al pari della Cremonese, su cosa non stia funzionando per due delle compagini accreditate dai pronostici della vigilia come pretendenti alla Promozione e che, dopo un terzo del percorso, costrette a guardarsi le spalle, anche perché sta rimontando il Catanzaro che, dopo l’inatteso 3-1 con cui aveva interrotto l’imbattibilità della Capolista Palermo, ri rifila analogo “score” alla Juve Stabia, con una gara incanalata a proprio favore già nel corso del primo tempo per le reti di Antonini e Pecorino, con il punteggio arrotondato da Ruggero ad inizio ripresa rendendo vana la pur splendida rete siglata da Maistro per i padroni di casa, così che i giallorossi agganciano proprio gli stabiesi e l’Arezzo al terz’ultimo posto a quota 12 potendo adesso guardare con spirito ben diverso al prosieguo del Torneo.

Risultati 13esima giornata Serie B 2026-’27:

Juve Stabia – Catanzaro 1-3

Benevento – Empoli 5-0

Cesena – Ascoli 5-1

Entella – Verona 2-1

Palermo – SudTirol 4-1

Vicenza – Carrarese 0-1

Cremonese – Avellino 0-1

Mantova – Arezzo 3-0

Padova – Sampdoria 1-2

Pisa – Modena 1-1

Classifica: Palermo p.30; Modena p.27; Avellino e Mantova p.22; Ascoli e Cesena p.21; Pisa p.20; Benevento p.19; SudTirol p.18; Sampdoria p.17; Padova, Verona e Carrarese p.16; Cremonese p.15; Entella p.13; Arezzo, Catanzaro e Juve Stabia p.12; Vicenza p.10; Empoli p.9. Nota: Juve Stabia 4 punti di penalizzazione.

Last modified: Novembre 26, 2026