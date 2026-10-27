Serie BKT. Il Modena espugna (2-1) Vicenza. Cremonese corsara (2-0) a Mantova

PISA – La Cremonese frena la corsa del Mantova, finisce 2-0 al Martelli, Mister Mignani all’esordio sulla panchina del Catanzaro conquista un punto d’oro sul campo del Benevento (1-1). Il Cesena ha la meglio sull’Empoli (2-1), continua la corsa dell’Ascoli che batte la Samp di D’Angelo (2-0).
Il Modena espugna Vicenza (2-1) con Belotti che va ancora in gol, mentre il Padova di Calabro ha la meglio sul SudTirol. L’Avellino di Nesta riagguanta il pareggio (1-1) sul campo dell’Entella.
I risultati della nona giornata
Benevento – Catanzaro 1-1
Ascoli – Sampdoria 2-0
Cesena – Empoli 2-1
Entella – Avellino 1-1
Mantova – Cremonese 0-2
Padova – SudTirol 2-0
Vicenza – Modena 1-2
Mercoledì 28 ottobre 2026:
PISA – Palermo (ore 19)
Carrarese – Arezzo (ore 20)
Juve Stabia – Verona (ore 20)
LA CLASSIFICA. Palermo punti 22; Modena 19; Ascoli 18; Mantova 17; Benevento 15; PISA 14; SudTirol, Padova 13; Avellino 12; Cesena 11; Arezzo, Entella 10; Verona, Cremonese, Vicenza 9; Juve Stabia 8; Carrarese, Empoli 7; Sampdoria, Catanzaro 5.Last modified: Ottobre 27, 2026