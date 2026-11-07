Serie BKT: i risultati e la classifica

PISA – Dopo l’1-1 tra Ascoli e Palermo nell’anticipo del “Del Duca” scendono in campo oggi alle 15 quattro gare. Alle 17.15 in campo Mantova-Verona e alle 19.30 il sentito derby tra Benevento e Avellino.Last modified: Novembre 7, 2026
Written by Redazione• Novembre 7, 2026• 2:30 pm• Pisa SC
PISA – Dopo l’1-1 tra Ascoli e Palermo nell’anticipo del “Del Duca” scendono in campo oggi alle 15 quattro gare. Alle 17.15 in campo Mantova-Verona e alle 19.30 il sentito derby tra Benevento e Avellino.Last modified: Novembre 7, 2026
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