Written by Novembre 7, 2026 2:30 pm Pisa SC

Serie BKT: i risultati e la classifica

HomePisa SCSerie BKT: i risultati e la classifica

PISA – Dopo l’1-1 tra Ascoli e Palermo nell’anticipo del “Del Duca” scendono in campo oggi alle 15 quattro gare. Alle 17.15 in campo Mantova-Verona e alle 19.30 il sentito derby tra Benevento e Avellino.

Last modified: Novembre 7, 2026
Previous Story
Pisa – SudTirol 1-1 26′ Tramoni, 33′ Vasic

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti