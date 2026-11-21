PISA – Dopo il successo del Cesena (2-0) sul campo del Bentegodi contro il Verona nell’anticipo di venerdì, alle ore 15 vittorie per il Modena sulla Juve Stabia. Ascoli fermato sul pari (2-2) contro il Vicenza. Terza vittoria consecutiva per mister D’Angelo e la sua Samp che dopo i successi con Entella, Carrarese, cala il tris nella sfida del “Ferraris” contro il Benevento (3-1). Torna al successo anche il SudTirol (1-0) che interrompe il filotto di tre successi della Cremonese.
Si ferma per la prima volta in questa stagione il Palermo capolista sconfitto (3-1) al Ceravolo contro il Catanzaro. Il Pisa con una rete di Pittarello espugna il “Castellani” nel derby contro l’Empoli.
Domenica 22 novembre chiuderanno la dodicesima giornata del campionato di serie BKT Avellino-Mantova (ore 15) e Arezzo-Padova (ore 17.15).Last modified: Novembre 21, 2026