Written by Redazione• 9:15 pm• Pisa SC

Tonelli e Dionigi iniziano con un pari ad Empoli e Vicenza. Oggi le altre quattro sfide, lunedì il posticipo tra Catanzaro e Avellino

PISA – Continua la corsa in vetta del Palermo di Pippo Inzaghi che con un rotondo 3-0 si sbarazza del Benevento al “Barbera” per le reti di Johnsen, Pohjanpalo e Vavassori nella prima frazione di gioco. L’Ascoli dopo la sconfitta di Cesena torna a vincere contro l’Entella con i gol di D’Uffizzi e Brunori. Dionigi esordisce con un pareggio nella sua prima gara sulla panchina del Vicenza riacciuffando i bianconeri portatisi in vantaggio per la rete di Dalla Vecchia con un gol di Corazza.

Inizia con un pareggio anche per mister Tonelli con l’Empoli che porta via un punto dalla sfida con il Verona (2-2). Vantaggio azzurro con l’ex Spezia Bendinelli, pari di Mosquera per gli scaligeri. Empoli di nuovo avanti con Saporiti che trasforma un penalty, ma ancora Mosquera a sette dal novantesimo fissa il punteggio sul 2-2 finale. Continua nel suo momento d’oro la Carrarese che batte la Juve Stabia 3-1 e aggancia in classifica a quota 19 punti il Benevento. A spianare la strada alla squadra marmifera una autorete, poi Braunoder fas 2-0, Di Nardo accorcia per la Juve Stabia, ma poco prima del quarto d’ora Parlanti cala il tris dando alla Carrarese tre punti pesantissimi.

Last modified: Novembre 29, 2026