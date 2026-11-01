Serie BKT, decima giornata: i risultati delle gare del sabato. Primo successo stagionale per la Sampdoria di Luca D’Angelo

PISA – Primo successo della stagione per la Sampdoria targata Luca D’Angelo che supera nel “derbino” genovese la Virtus Entella (2-0). Vantaggio doriano con l’autorete di Tiritiello, raddoppio a fine primo tempo del giovane attaccante Mezzotero che dà i primi tre punti in stagione all’ex tecnico nerazzurro.
Secondo successo consecutivo per la Cremonese, che dopo aver violato il campo del Mantova, batte anche il Benevento per 2-0 con le reti di Berti e Nasti. Pari e patta tra Modena e Mantova (1-1). Alla sesta rete in campionato del “Gallo” Belotti risponde a sei minuti dalla fine il giovane prodotto del vivaio dell’Inter Spinaccè. Finisce in parità anche la sfida del “Ceravolo” tra Catanzaro e Padova: alla rete del vantaggio calabrese dell’ex Bari Dorval, miracoli a ripetizione di Sorrentino che tenevano in partita i patavini, che nella ripresa trovavano il pareggio con il centrocampista ecuadoregno Varas. Al “Druso” SudTirol e Cesena non vanno oltre il pareggio (1-1). Vantaggio locale con Rispoli, pari del Cesena firmato dal solito Shpendi.
Sabato 31 ottobre
Cremonese – Benevento 2-0
Modena – Mantova 1-1
SudTirol – Cesena 1-1
Catanzaro – Padova 1-1
Sampdoria – Virtus Entella 2-0
Domenica 1 Novembre
Arezzo – Ascoli ore 15
Avellino – PISA ore 15
Empoli – Juve Stabia ore 15
Verona – Carrarese ore 17.15
Palermo – Vicenza ore 19.30
LA CLASSIFICA. Palermo punti 23; Modena 20; Ascoli, Mantova 18; PISA, Benevento, Padova 15; SudTirol 14; Verona, Avellino, Cremonese, Cesena 12; Virtus Entella, Carrarese 10; Vicenza 9; Juve Stabia, Sampdoria 8; Empoli, Catanzaro 7.Last modified: Novembre 1, 2026