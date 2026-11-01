Serie BKT, decima giornata: i risultati delle gare del sabato. Primo successo stagionale per la Sampdoria di Luca D’Angelo

Written by Redazione• 12:53 pm• Pisa SC

PISA – Primo successo della stagione per la Sampdoria targata Luca D’Angelo che supera nel “derbino” genovese la Virtus Entella (2-0). Vantaggio doriano con l’autorete di Tiritiello, raddoppio a fine primo tempo del giovane attaccante Mezzotero che dà i primi tre punti in stagione all’ex tecnico nerazzurro.

Secondo successo consecutivo per la Cremonese, che dopo aver violato il campo del Mantova, batte anche il Benevento per 2-0 con le reti di Berti e Nasti. Pari e patta tra Modena e Mantova (1-1). Alla sesta rete in campionato del “Gallo” Belotti risponde a sei minuti dalla fine il giovane prodotto del vivaio dell’Inter Spinaccè. Finisce in parità anche la sfida del “Ceravolo” tra Catanzaro e Padova: alla rete del vantaggio calabrese dell’ex Bari Dorval, miracoli a ripetizione di Sorrentino che tenevano in partita i patavini, che nella ripresa trovavano il pareggio con il centrocampista ecuadoregno Varas. Al “Druso” SudTirol e Cesena non vanno oltre il pareggio (1-1). Vantaggio locale con Rispoli, pari del Cesena firmato dal solito Shpendi.

Sabato 31 ottobre

Cremonese – Benevento 2-0

Modena – Mantova 1-1

SudTirol – Cesena 1-1

Catanzaro – Padova 1-1

Sampdoria – Virtus Entella 2-0

Domenica 1 Novembre

Arezzo – Ascoli ore 15

Avellino – PISA ore 15

Empoli – Juve Stabia ore 15

Verona – Carrarese ore 17.15

Palermo – Vicenza ore 19.30

LA CLASSIFICA. Palermo punti 23; Modena 20; Ascoli, Mantova 18; PISA, Benevento, Padova 15; SudTirol 14; Verona, Avellino, Cremonese, Cesena 12; Virtus Entella, Carrarese 10; Vicenza 9; Juve Stabia, Sampdoria 8; Empoli, Catanzaro 7.

Last modified: Novembre 1, 2026