Serie B. La presentazione della terza giornata di campionato

Written by Redazione• 3:07 pm• Pisa SC

PISA – Con il ritorno delle gare ad orari pomeridiani, il programma della terza giornata del Torneo Cadetto è condizionato dall’avvenuta disputa in settimana del secondo turno di Coppa Italia che ha visto coinvolte cinque formazioni di Serie B, e che conseguentemente prevede tre incontri sabato 5 settembre, altri sei la domenica – fra cui spicca la sfida Cesena-Mantova – per poi concludersi con il posticipo serale di lunedì 7 settembre fra Palermo e Sampdoria.

di Giovanni Manenti

Ad aprire il terzo turno spetta al confronto che vede affrontarsi i due opposti dello stivale, vale a dire il SudTirol ed il Catanzaro peraltro con diversi stati d’animo, in quanto gli altoatesini hanno iniziato positivamente la stagione avendo già conquistato quattro punti (pur con avversarie non di prima fascia quali Entella e Benevento), mentre i calabresi sono reduci da due sconfitte esterne consecutive a Vicenza e Pisa – ed affrontano la terza trasferta per i lavori in corso allo Stadio “Nicola Ceravolo” – per un confronto andato in scena fra i Cadetti solo nell’ultimo triennio che ha sinora visto realizzarsi tutti e tre i risultati possibili (una vittoria a testa ed un pari), per poi toccare alle due neopromosse Ascoli e Benevento scendere in campo al “Cino e Lillo Del Duca” in un confronto che ricalca quello appena descritto, ovvero con i bianconeri padrioni di casa ad aver già conquistato quattro punti, mentre i campani hanno raccolto un solo punto nelle due gare casalinghe contro Modena e SudTirol, con le due formazioni che tornano a sfidarsi fra i Cadetti da fine febbraio 2023 (gara conclusa sullo 0-0), ma con gli ospiti che hanno fatta loro l’intera posta nelle tre precedenti visite in terra marchigiana.

Programma del sabato che si conclude con uno dei tanti Derby toscani della stagione, toccando stavolta a Carrarese ed Empoli affrontarsi allo “Stadio dei Marmi” per un incontro che pone di fronte due squadre che, curiosamente, sono state entrambe sconfitte dal Mantova in questo avvio di Campionato, e per gli ospiti si presenta l’occasione di riscattare il pesante 0-3 (reti di Llanes, Zanon ed Abiuso) subito lo scorso anno nell’unico precedente tra le due formazioni nel Torneo Cadetto, mentre ad inaugurare il pomeriggio domenicale provvede l’atteso match che oppone al “Dino Manuzzi” il Cesena alla capolista Mantova, con i bianconeri romagnoli a sognare il sorpasso in caso di vittoria, in ciò facendo affidamento sui precedenti, che negli ultimi confronti svoltisi in Serie B lo hanno visti imposti in quattro occasioni (ultima il 3-2 in rimonta da 0-2 di metà dicembre scorso) rispetto a due soli pari ospiti.

Alla medesima ora ed a pochi chilometri di distanza, un’altra delle tre capoliste, vale a dire il Modena, ospita al “Braglia” l’Avellino, sfida che pone di fronte i padroni di casa reduci da due vittorie in trasferta (contro Benevento e Cremonese) e gli ospiti che, al contrario, hanno subito una sconfitta interna all’esordio contro l’Arezzo, compensata dall’immediato riscatto con il 3-0 sul Vicenza, così che ai “Canarini” si offre l’opportunità di dimostrare il proprio valore anche fra le mura amiche, ancorché l’ultimo successo sugli irpini risale ad inizio maggio 2014 (1-0, rete di Bianchi ad inizio ripresa), così come il Pisa si trova nella stessa situazione dell’Avellino – avendo riscattato contro il Catanzaro la battuta d’arresto al debutto con il Padova – recandosi al “Romeo Menti” per affrontare la Juve Stabia che ha identico percorso, ma avendo disputato due gare lontano dal pubblico amico (sconfitta di misura a Palermo e successo a Marassi con la Sampdoria), i9n un match dal “sapore speciale” per i tre nerazzurri Confente, Leone e Correia prelevati nel corso del mercato estivo proprio dalla formazione campana che vanta una sola vittoria sui toscani nel Torneo Cadetto, peraltro relativa all’ultima occasione, un 2-0 di fine settembre 2024, che porta le firme di Varnier ed Artistico.

Il primo pomeriggio domenicale si conclude con una delicata sfida per l’Entella, ancora al palo dopo le sconfitte contro SudTirol e Cesena, che attende allo “Enrico Sannazzari” un Vicenza reduce dalla netta sconfitta subita al “Partenio” contro l’Avellino, così che la posta in palio risulta importante per entrambe le formazioni che in terra ligure si sono affrontate fra i Cadetti in quattro occasioni con un bilancio favorevole ai padroni di casa che possono vantare tre affermazioni a fronte dell’unico successo dei biancorossi veneti, peraltro risalente all’ultima occasione andata in scena, vale a dire un 2-1 datato inizio maggio 2021 e risolto da una rete di Cappelletti nel finale, mentre a seguire tocca al Verona cercare la prima vittoria stagionale ospitando al “Bentegodi” il neopromosso Arezzo che si è però ben comportato (vittoria esterna ad Avellino e sconfitta nel recupero contro il Palermo) in questo avvio di stagione, per una sfida che manca da quasi 20 anni, allorché ad imporsi a metà dicembre 2006 furono gli ospiti amaranto, con un 1-0 deciso dalla rete di Antonio Floro Flores nelle battute conclusivo.

Grande attesa vi è per il ritorno di Fabio Pecchia sulla panchina della Cremonese in sostituzione del tecnico Giampaolo dopo appena due giornate, con il chiaro compito di invertire la tendenza di questo inizio di Campionato per i grigiorossi, chiamati peraltro ad affrontare il Padova cui il Calendario ha riservato le tre retrocesse dalla Serie A nella scorsa stagione, avendo peraltro i biancoscudati conquistato quattro punti grazie al successo di Pisa ed al pari nel Derby veneto con il Verona, ragion per cui il compito del nuovo allenatore non sarà dei più semplici, considerando altresì che l’ultimo successo dei padroni di casa risale al match di Massima Divisione di fine novembre 1995 (2-1 con reti di Aloisi e Maspero in apertura dei due tempi), mentre il privilegio di far calare il sipario sul terzo turno spetta al posticipo di lunedì sera tra due formazioni blasonate quali Palermo e Sampdoria che si affrontano al “Renzo Barbera” con opposti stati d’animo, vale a dire con la volontà di proseguire nel trend positivo con cui in rosanero hanno iniziato la stagione ed, al contrario, di riscattare immediatamente la battuta d’arresto interna con la Juve Stabia per i blucerchiati, pur consapevoli questi ultimi di non imporsi nel Capoluogo siciliano dal 2-0 di metà maggio 2008 nella Massima Serie, deciso dalle reti di Antonio Cassano e Christian Maggio,

Programma terza giornata Serie B 2026-’27:

Sabato 5 settembre 2026:

SudTirol – Catanzaro ore 15:00)

Ascoli – Benevento (ore 17:15)

Carrarese – Empoli (ore 19:30)

Domenica 6 settembre 2026:

Cesena – Mantova (ore 15:00)

Entella – Vicenza (ore 15:00)

Juve Stabia – Pisa (ore 15:00)

Modena – Avellino (ore 15:00)

Verona – Arezzo (ore 17:15)

Cremonese – Padova (ore 17;30)

Lunedì 7 settembre 2026:

Palermo – Sampdoria (ore 20:30)

Last modified: Settembre 3, 2026