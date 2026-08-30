Serie B. Finisce in parità il derby tra Padova e Verona. La Juve Stabia espugna il Ferraris

Written by Redazione• 8:16 am• Pisa SC

Pari tra Ascoli e Carrarese. Belle vittorie di Cesena e Avellino

PISA – Finisce in parità (1-1) il derby veneto tra Padova e Verona, che mancava da sette anni e mezzo e che ha regalato emozioni a non finire. Primo tempo totalmente a favore dei biancoscudati di Calabro che passano in vantaggio con un autorete di Edmundsson, giocano meglio, sfiorano il raddoppio, ma poi nella ripresa il Verona viene fuori, pareggia con Sarr su rigore e sfiora addirittura il successo colpendo la traversa con Livramento.

di Antonio Tognoli

Successo netto dell’Avellino (3-0) sul Vicenza che rimette in carreggiata la squadra di Nesta dopo la prima sconfitta subita al Partenio per mano dell’Arezzo. Campani ben presto in vantaggio con Besaggio dopo undici minuti, raddoppio di Russo che realizza il suo secondo gol stagionale in altrettante gare di campionato. Pronti via ad inizio ripresa Moruzzi chiude i conti portando i Lupi su quello che sarà il definitivo 3-0.

Si chiude in parità la sfida tra Ascoli e Carrarese al “Del Duca“. Sono i marmiferi però a passare in vantaggio con il centravanti Abiuso, oggetto del desiderio del Pisa in estate, che sblocca la gara e silenzia lo stadio ospite con un diagonale preciso. Il pari ascolano arriva però solo nel finale di seconda frazione. De Pieri innesca Gori che si gira e insacca alle spalle di Garofani. Nel finale l’ingresso del nuovo arrivato in casa ascolana, Brunori, non spaventa la Carrarese che porta a casa un punto prezioso da Ascoli, dopo la sconfitta interna subita con il Mantova.

Il risultato più sorpeendnete della serata lo coglie la Juve Stabia, prossima avversaria del Pisa, che espugna (2-1) lo stadio “Ferarris” contro la Sampdoria. Vantaggio del bomber sempreverde Tutino che illude i blucerchiati nella serata dell’80esimo compleanno del club con Marassi blucerchiata in festa. Nella ripresa prima Bellich e poi l’ex Di Nardo ribaltano il risultato a favore degli stabiesi che ottengono tre punti d’oro.

Il Cesena espugna per la prima volta nella sua storia in serie B il campo dell’Entella (2-1). Vantaggio della squadra di Diamanti siglato da Fiori, raddoppio di Cristian Shpendi. Nella ripresa inutile il gol di Tiritiello per i locali. Bianconeri che con questo successo si portano a ridosso del Modena unica squadra per il momento a punteggio pieno.

I risultati della seconda giornata in serie B

Cremonese – Modena 0-3

Entella – Cesena 1-2

Sampdoria – Juve Stabia 1-2

Ascoli – Carrarese 1-1

Avellino – Vicenza 3-0

Padova – Verona 1-1

Domenica 30 agosto

Arezzo – Palermo ore 19

Mantova – Empoli ore 19

Benevento – SudTirol ore 21

PISA – Catanzaro ore 21

LA CLASSIFICA. Modena punti 6; Ascoli, Cesena, Padova 4; Arezzo, Mantova, Empoli, Palermo, SudTirol, Avellino, Vicenza 3; Juve Stabia (-2), Carrarese, Verona, Sampdoria 1. Catanzaro, Benevento, PISA, Entella, Cremonese 0.

Last modified: Agosto 30, 2026