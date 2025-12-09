Serie A. Il punto dopo la 14esima giornata. I risultati e la classifica

Written by admin• 9:16 am• Pisa SC

PISA – La 14esima giornata vede il trio di testa composto da Napoli, Milan ed Inter, tutte vittoriose, tentare una prima fuga a fronte delle contemporanee sconfitte di Roma, Como e Juventus, mentre a metà Classifica continuano a stupire Sassuolo e Cremonese e conquistano altresì tre punti di vitale importanza Cagliari, Genoa e Parma in ottica salvezza, al pari del Verona lasciando la Fiorentina sempre più fanalino di coda.

di Giovanni Manenti

Chiamato ad una verifica nella sfida del “Diego Armando Maradona” contro la Juventus, il Napoli Campione d’Italia risponde presente grazie alla doppietta di Hojlund, tornato a segnare in Campionato a due mesi esatti di distanza (2-1 al Genoa), che rende vano il temporaneo punto dell’1-1 di Yildiz (salito a quota 5 fra i Marcatori) per i bianconeri che così incassano la prima sconfitta della gestione Spalletti, nonché la settima consecutiva nel Capoluogo campano, circostanza che consente ai partenopei di mantenere la vetta della Classifica pur in coabitazione con il Milan che, impegnato nel posticipo serale di lunedì allo “Stadio Olimpico Grande Torino” contro i granata, fornisce una prova di grande compattezza rimediando allo 0-2 maturato poco dopo il primo quarto d’ora di gioco per il rigore trasformato da Vlasic ed il ritorno al goal di Duvan Zapata che non segnava da inizio ottobre 2024 (Inter-Torino 3-2), dimezzando lo svantaggio già prima del riposo con la prima rete di Rabiot in maglia rossonera e quindi ribaltando il risultato nella ripresa grazie alla doppietta del subentrato e sempre più decisivo Pulisic, Capocannoniere con 7 reti.

Alle spalle della coppia di testa, ad una sola lunghezza di distanza, l’Inter sforna una prova di forza contro il Como a San Siro, sbloccando il risultato in apertura con Lautaro Martinez (anch’esso a quota 7 centri in Campionato) per poi, dopo aver rischiato qualcosa in avvio di ripresa, dilagare con il ritorno al goal in Campionato di Thuram (a secco da metà settembre, Juventus-Inter 4-3) e quindi con Calhanoglu (sesta rete per lui) e Carlos Augusto, così che i nerazzurri restano a contatto con il vertice della Graduatoria liberandosi della presenza della Roma, che viceversa subisce a Cagliari la seconda battuta d’arresto consecutiva in una gara nervosa e condizionata dall’espulsione di Celik in avvio di ripresa per fallo su Folorunsho lanciato a rete e che i sardi si aggiudicano con merito grazie al primo centro stagionale di Gaetano all’82’ che consente ai padroni di casa di tornare alla vittoria che mancava da 9 turni (2-1 a Lecce del 19 settembre) e conquistare tre punti fondamentali in ottica salvezza.

Rallenta anche il Bologna che, impegnato all’Olimpico contro la Lazio, non va oltre la divisione della posta in una sfida che si decide nell’arco di 120″, con il vantaggio biancoceleste siglato al 38′ da Isaksen immediatamente annullato da Odgaard per i rossoblù, successivamente salvati nella ripresa da alcuni pregevoli interventi del proprio estremo difensore Ravaglia, per un punto che consente comunque agli ospiti di isolarsi al quinto posto in graduatoria con una lunghezza di margine sul Como, mentre compie un importante passo in avanti il Sassuolo che, contro la Fiorentina, approfitta del periodo negativo dei viola (unica formazione senza vittorie dopo 14 giornate …) centrando un successo che al “Mapei Stadium” mancava per i neroverdi da fine settembre scorso (3-1 asll’Udinese) ribaltando lo svantaggio iniziale causato dal calcio di rigore realizzato da Mandragora (al quarto centro stagionale) grazie alle reti di Volpato, Muharemovic e Koné, con i primi due alla prima realizzazione stagionale, e per gli ospiti la sfida di domenica prossima al “Franchi” con il Verona ha il sapore di “ultima spiaggia”.

Sullo stesso piano degli emiliani la sempre più sorprendente Cremonese che, regolando 2-0 il Lecce allo “Zini” in virtù del penalty trasformato ad inizio ripresa da Bonazzoli (salito a quota 5 fra i Marcatori) ed al raddoppio di Sanabria, tocca quota 20 punti, un bottino inimmaginabile ad inizio stagione e che proietta i grigiorossi all’ottavo posto in Graduatoria, scavalcando Lazio e Udinese, con i friulani sconfitti davanti al proprio pubblico da un Genoa rivitalizzato dal cambio in panchina, avendo conquistato ben 11 punti negli ultimi cinque turni, con il risultato sbloccato poco dopo la mezzora da un calcio di rigore trasformato da Malinovskyi per poi, dopo il temporaneo pareggio friulano con il polacco Jakub Piotrowski (al suo primo centro in Italia) toccare al 21enne difensore inglese Norton-Cuffy regalare ai liguri la terza vittoria stagionale per quello che anche per lui rappresenta la prima rete nel Bel Paese.

Per concludere, coglie finalmente la prima vittoria in Campionato anche il Verona che, opposto all’Atalanta al “Bentegodi” si impone per 3-1 al termine di un confronto che vede gli scaligeri andare al riposo sul 2-0 a proprio favore grazie alle reti di Belghali e Giovane, per poi essere salvati da un paio di determinanti interventi da parte di Montipò prima di arrotondare ulteriormente il punteggio con il primo centro stagionale di Bernede e quindi toccare a Scamaccca rendere meno amaro il passivo per gli orobici trasformando un rigore nel finale, mentre il Pisa, atteso ad uno scontro diretto con il Parma alla “Cetilar Arena” viene condannato alla quarta sconfitta interna stagionale da un penalty trasformato da Benedyczak (alla sua prima rete nella Massima Divisione …) verso lo scadere della prima frazione di gioco, con i nerazzurri incapaci nella ripresa di riequilibrare le sorti dell’incontro nonostante una pressione costante, ma ahimé sterile, per una battuta d’arresto che potrebbe rivelarsi determinante alla luce soprattutto delle due prossime trasferte consecutive a Lecce e Cagliari.

Risultati 14esima giornata Serie A 2025-’26:

Sassuolo – Fiorentina 3-1

Inter – Como 4-0

Verona – Atalanta 3-1

Cremonese – Lecce 2-0

Cagliari – Roma 1-0

Lazio – Bologna 1-1

Napoli – Juventus 2-1

Pisa – Parma 0-1

Udinese – Genoa 1-2

Torino – Milan 2-3

LA NUOVA CLASSIFICA. Napoli e Milan p.31; Inter p.30; Roma p.27; Bologna p.25; Como p:24; Juventus p.23: Sassuolo e Cremonese p.20; Lazio p.19; Udinese p.18; Atalanta p. 16; Torino, Cagliari, Genoa e Parma p.14; Lecce p.13; Pisa p.10; Verona p.9 e Fiorentina p.6.

Last modified: Dicembre 9, 2025