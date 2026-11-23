Written by Redazione• 4:37 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Venerdì 27 novembre alle 21, in via Giunta Pisano 14, il quartetto porta sul palco il suo intreccio di musica tradizionale, dub e improvvisazione.

PISA– Venerdì 27 novembre alle 21 Ballast – Officine Creative ospita Senduki – Transitional Music from Residual Reality, formazione nata in Calabria nel 2023. Nel concerto la lira e la zampogna dialogano con il basso elettrico, il sintetizzatore e la batteria, in un repertorio che parte dalla tradizione orale calabrese e la rielabora attraverso l’improvvisazione.

Sul palco ci saranno Ettore Castagna agli strumenti della tradizione, alle chitarre e alla voce, Peppe Costa Yosonu alla batteria acustica ed elettronica, Elisa Surace alla voce, al synth e alle percussioni e Carmine Torchia al basso e alla voce. Il gruppo ha pubblicato nel 2025 il suo primo album, Stranìa, per AlfaMusic, accompagnato dal videoclip di Focu e Palumbi, realizzato da Saverio Autellitano.

Il biglietto costa 10 euro, ridotto a 7 euro per under 18 e universitari. È richiesta la tessera Binario Vivo, al costo di 3 euro. I biglietti si acquistano alla biglietteria del Teatro Nuovo il martedì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 16 alle 19, oppure a Ballast dalle 20 la sera del concerto. Sono disponibili anche online. Ciaotickets

Last modified: Novembre 23, 2026