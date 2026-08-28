Semestre aperto, il 1° settembre al via le lezioni per 1.746 studentesse e studenti all’Università di Pisa

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PISA – Prenderanno il via martedì 1° settembre all’Università di Pisa le lezioni del semestre aperto per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria. Gli iscritti per l’anno accademico 2026/2027 sono complessivamente 1.746: 1.322 hanno scelto Medicina, 333 Veterinaria e 91 Odontoiatria. Le lezioni si svolgeranno al Polo Piagge e al Polo Porta Nuova, studentesse e studenti saranno accolti dal saluto del rettore dell’Ateneo pisano Riccardo Zucchi.

Sono intanto aumentati i posti disponibili nei tre corsi di laurea, che passano complessivamente dai 468 del 2025 agli attuali 488. Per Medicina salgono da 369 a 380 e per Veterinaria da 69 a 78, mentre restano confermati i 30 posti di Odontoiatria. Pisa è inoltre l’unico ateneo della Toscana nel quale è possibile accedere al corso di laurea in Medicina veterinaria.

Le lezioni proseguiranno fino al 30 novembre e saranno affiancate da esercitazioni, approfondimenti e simulazioni delle prove d’esame con relative correzioni. Anche quest’anno l’Università di Pisa garantirà la possibilità di seguire i corsi sia in presenza sia a distanza. Le registrazioni saranno rese disponibili a tutte le persone iscritte e ci sarà inoltre la possibilità di utilizzare il materiale didattico e le registrazioni delle lezioni dello scorso anno.

I due appelli d’esame si svolgeranno il 10 dicembre 2026 e l’11 gennaio 2027. I crediti formativi acquisiti durante il semestre aperto potranno essere utilizzati nei corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, essere riconosciuti integralmente nei corsi affini previsti dalla normativa oppure valutati ai fini della prosecuzione degli studi in altri corsi dell’Università di Pisa.

Info sul semestre aperto a Unipi: https://www.unipi.it/didattica/iscrizioni/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-di-laurea-i-livello-e-ciclo-unico/come-iscriversi-a-medicina-e-chirurgia-odontoiatria-e-protesi-dentaria-e-medicina-veterinaria-il-semestre-filtro/

Last modified: Agosto 28, 2026