Sei giocatori nerazzurri impegnati con le rispettive nazionali. Per Nzola c’è l’Argentina di Lautaro

PISA – Saranno sei i calciatori del Pisa Sporting Club impegnati in questa ultima finestra internazionale dell’anno solare.
Vediamo nel dettaglio i protagonisti e le gare in programma:
Michel Aebischer. Doppio impegno nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali per il centrocampista nerazzurro che sabato 15 novembre affronterà con la propria Nazionale la Svezia e martedì 18 novembre andrà a far visita al Kosovo.
Marius Marin. Due impegni con la Nazionale maggiore rumena che nella corsa alla qualificazione per i prossimi Mondiali incontrerà, sempre in casa, sabato 15 novembre la Bosnia e martedì 18 novembre il San Marino.
M’Bala Nzola. Prestigiosa amichevole internazionale per l’attaccante nerazzurro che venerdì 14 novembre affronterà con l’Angola i Campioni del Mondo dell’Argentina di Lautaro Martinez, prima di incrociare martedì 18 novembre la Guinea Bissau in un match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.
Isak Vural Doppio impegno valido per la qualificazioni ai prossimi campionati Europei Under 21 per il centrocampista nerazzurro che, sempre sul terreno amico, affronterà venerdì 14 novembre l’Ucraina e quindi martedì 18 novembre la Lituania.
Louis Buffon. Il giovane attaccante nerazzurro sarà impegnato con la Nazionale Under 19 della Repubblica Ceca nelle qualificazioni ai prossimi Campionati Europei di categoria
Maros Novak. Amichevole internazionale con la Nazionale Under 18 della Slovacchia per il giovane attaccante nerazzurro che affronterà la MacedoniaLast modified: Novembre 10, 2025