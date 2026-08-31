Sei giocatori del Lenergy Pisa convocati in Nazionale

PISA – Cinque calciatori del Lenergy Pisa Beach Soccer sono stati convocati per il prossimo raduno
della Nazionale italiana, in programma in vista delle Euro Beach Soccer League Superfinal, che
si disputeranno a Viareggio dall’8 al 13 settembre.
L’Italia, campione in carica, si prepara dunque a difendere il titolo continentale e potrà contare ancora una volta su una forte rappresentanza nerazzurra: convocati dal Commissario Tecnico azzurro Leandro Casapieri, Luca Bertacca, Tommaso Fazzini, Luca Remedi e Alessandro Remedi.
Un nuovo e importante riconoscimento per i cinque protagonisti del Lenergy Pisa BS, reduci da una stagione straordinaria culminata con la conquista del secondo Scudetto consecutivo. La lista definitiva dei 14 calciatori che prenderanno parte alle Superfinal europee sarà diramata nella giornata di lunedì 7 settembre.
Convocazione anche sul fronte internazionale per Chiky Ardil, che prenderà infatti parte al ritiro della Nazionale spagnola, in programma ad Almería dall’1 al 6 settembre, in preparazione alle EBSL Superfinal. Pisa sarà dunque protagonista sul palcoscenico continentale con i propri calciatori, pronti a rappresentare le rispettive Nazionali nella massima competizione continentale.Last modified: Settembre 1, 2026