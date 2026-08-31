Seduta defaticante per il Pisa dopo il successo contro il Catanzaro. Martedì un pò di riposo poi si inizia a preparare la Juve Stabia

Written by Redazione• 1:16 pm• Pisa SC

PISA – Seduta mattutina di lavoro per il Pisa Sporting Club all’indomani della vittoria ottenuta contro il Catanzaro alla Cetilar Arena (nella foto il colpo di testa del provvisorio 1-1 di Simone Canestrelli)

La squadra nerazzurra ha effettuato la tradizionale seduta defaticante e martedì avrà a disposizione una giornata di riposo.

La preparazione per la gara di domenica prossima, che vedrà i nerazzurri impegnati in casa della Juve Stabia (Stadio “Menti”, ore 15.00) inizierà mercoledì al Centro Sportivo di San Piero a Grado; da lì i nerazzurri effettueranno una seduta singola mattutina al giorno fino alla rifinitura prevista per sabato, a poche ore dalla partenza per la Campania.

Last modified: Agosto 31, 2026