PISA – Seconda giornata di voto con le urne aperte dalle 7 di oggi domenica 9 giugno, per la per le elezioni comunali e per le elezioni europee. C’è tempo fino alle ore 23 per esprimere la propria preferenza, poi si chiuderanno le urne e inizierà lo scrutinio per le europee.



Domani, lunedì 10 giugno, alle ore 14, invece prenderà il via lo spoglio delle schede nei Comuni interessati anche dalle elezioni amministrative per la scelta del sindaco.

