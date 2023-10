Seconda giornata di corse all’Ippodromo di San Rossore con la Giornata dedicata al Parco

Scritto da admin• 11:36 am• Pisa, Sport/Altro, Tutti

SAN ROSSORE – Si torna in pista cona seconda giornata di corse all’Ippodromo di San Rossore domenica 29 ottobre. Sono sei le corse in programma con inizio alle 14.05.



Giornata dedicata al Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli con il premio Ente Parco, handicap per i 3 anni e oltre sui 1.500 metri. L’occasione sembra propizia per Regency Buck che dovrà vedersela con Drunk White Love, seppur con forma non brillante, e Miss Baker. La curiosità, però, è tutta per Quentin: è rientrato a Roma dopo una lunghissima assenza e per la prima volta corre per il team Arri – Stobbione.

Nel premio Villa la Giraffa saranno le femmine debuttanti di 2 anni ad affrontarsi sul chilometro e mezzo. Scelta, ovviamente aleatoria, che cade sulla dormelliana Fiamminga, su Rose of Capricorn (Stefano Botti), Sha Tin (Team Biondi) e Valda (Endo Botti). Curiosità per Saga Zoranca, allevata in Francia ma acquistata in Ungheria.

Il Premio Cascine Vecchie, handicap per i 3 anni sui 1.200 metri. I due compagni di colori Silando e Borgo dei Pittori meritano la prima citazione. Kissimissy, poco fisico ma tanto cuore, è sempre lì a lottare mentre un’alternativa potrebbe essere la rientrante Canaglia.

Inoltre come al solito non solo corse ma tanto divertimento per tutti con le altre iniziative in programma:

Il Parco di San Rossore e i suoi dromedari che saranno al parco giochi dalle ore 14.00 e potremo vederli in pista alle 16.00 dopo la 4^ corsa

e i suoi che saranno al parco giochi dalle ore e potremo vederli in pista alle dopo la 4^ corsa Halloween : un dolcetto per ogni bambino mascherato dalle ore 15.00

: un dolcetto per ogni bambino mascherato dalle ore Ippolandia : laboratorio creativo

: laboratorio creativo Il BATTESIMO DELLA SELLA con i Pony di PONY GALOPPO ITALIA

con i Pony di DIETRO LE QUINTE: la visita guidata gratuita per scoprire cosa accade prima, durante e dopo una corsa. Appuntamento alle 15.55

