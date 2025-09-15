Scuole di Calci pronte al nuovo anno con 80mila euro di lavori estivi

Written by admin• 2:35 pm• Calci, Attualità

CALCI – Grazie a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati dall’amministrazione comunale durante l’estate, per un investimento complessivo di circa 80mila euro, tutti i plessi scolastici di Calci si sono presentati in condizioni ottimali per l’avvio dell’anno educativo 2025/2026.

Ad accogliere le nuove classi e a salutare il ritorno di alunni, personale e insegnanti, sono stati il sindaco, la vicesindaca e l’assessora ai lavori pubblici, che nella mattinata hanno fatto visita a tutte le scuole della Valgraziosa.

Per l’amministrazione la manutenzione e la cura degli ambienti scolastici rappresentano un elemento fondamentale: le nuove generazioni devono poter studiare e crescere in spazi sicuri, funzionali e accoglienti. Un esempio concreto è la nuova scuola media Giunta Pisano, inaugurata un anno fa e considerata tra le strutture scolastiche più moderne e innovative della provincia di Pisa, capace di valorizzare il lavoro del personale e offrire le migliori condizioni a studenti e studentesse.

