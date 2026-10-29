Scuola, Zambito: “A Ponsacco bocciata la mozione sul Decreto Valditara. Anche in FdI c’è chi dice no a norme inaccettabili”

Written by Redazione• 12:57 pm• Pisa, Politica, Politica, Ponsacco

La Senatrice Pd: “La gestione pratica della cosa pubblica è ben diversa da comizi e slogan elettorali: queste ricette sono inapplicabili e dannose, qualcuno a destra se ne è accorto”

PONSACCO – “A Ponsacco assistiamo all’ennesima dimostrazione di come la propaganda ideologica del Governo sulla scuola crolli di fronte alla realtà dei territori e al buonsenso“. È quanto dichiara la senatrice pisana del Partito Democratico, Ylenia Zambito, commentando la bocciatura in Consiglio comunale a Ponsacco della mozione di Fratelli d’Italia a sostegno del decreto Valditara sul tetto agli studenti stranieri nelle classi.

“Il capogruppo di Fratelli d’Italia voleva impegnare la giunta di centrodestra a dare attuazione a una misura inaccettabile come il tetto agli alunni stranieri, pensata solo per dividere e non per integrare o sostenere davvero la scuola pubblica. Il risultato? La mozione è stata respinta grazie al voto contrario espresso, tra gli altri, dallo stesso consigliere comunale di FdI Mario Di Candia“.

“Quando la destra passa dai comizi elettorali alla gestione pratica della cosa pubblica, si accorge che queste ricette sono inapplicabili e dannose“, prosegue la senatrice dem, che sul decreto Valditara ha ricordato l’intenso lavoro parlamentare, insieme a colleghe e colleghi senatori Pd, a contrasto di un provvedimento ingiusto e pieno di limiti, con i parlamentari di Fratelli d’Italia a seguire la rigida disciplina di partito che non lascia alcuno spazio al confronto.

“Porterò le ragioni del consigliere di FdI di Ponsacco direttamente in Senato per convincere i suoi colleghi di partito: chissà che, ascoltando una voce della loro stessa casa, non si riesca finalmente a fermare questo decreto inaccettabile“, conclude Zambito.

Last modified: Ottobre 29, 2026